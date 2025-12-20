快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

8旬母想調高扶養費…長子反喊妻重病求減半 法官全駁回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳家為扶養費鬧翻，長子陳男因配偶突罹重病、家庭醫療支出暴增，向法院聲酌減對82歲母親的扶養費；陳母則反向主張子女給付金額不一不公平，要求多名子女一律提高扶養費至每月1萬。新竹地院審理後認定，雙方聲請均不符法律要件，裁定全部駁回。

判決書指出，陳母年逾8旬，已無工作能力，確有受扶養必要。她育有多名子女，包括陳家老大、長女、次子及老么。其中，大哥陳男已於2023年6月與母親調解成立，約定自同年6月起，每月給付母親1萬元扶養費，至母親死亡為止。

老大陳男主張，其配偶突罹重大疾病，領有重度身心障礙證明，需長期醫療與照護，家庭支出明顯增加，請求將原本每月1萬元的扶養費酌減為5千元。法院審酌相關診斷證明與醫療費用資料後認為，配偶健康風險屬可預見情事，難認調解成立後出現不可預期的重大變化，致原約定顯失公平，酌減扶養費於法不合。

至於陳母部分，法院指出，她過去已分別與老大、老二、老三，透過法院調解或和解，確定各自應負擔的扶養費金額。陳母此次再向3人請求一律提高為每人每月1萬元。不過法官認為，此屬於同一親屬扶養法律關係下的重複聲請，依類推適用一事不再理原則，不得再行主張。

另外，陳母亦要求么兒給付扶養費。法院查明，么兒多年前因腦出血導致中度身心障礙，長期無法工作，近年名下無任何財產或所得，僅靠政府身障補助維生，若再負擔扶養義務，將無法維持自身生活，依法可免除對母親的扶養義務。

新竹地院最終認定，陳男請求酌減扶養費無理由，陳母請求提高並統一子女扶養費金額亦不成立，雙方聲請均予駁回。

新竹陳家為扶養費鬧翻，長子陳男因配偶突罹重病、家庭醫療支出暴增，向法院聲酌減對82歲母親的扶養費；陳母則反向主張子女給付金額不一不公平，要求多名子女一律提高扶養費至每月1萬。示意圖／報系資料照
新竹陳家為扶養費鬧翻，長子陳男因配偶突罹重病、家庭醫療支出暴增，向法院聲酌減對82歲母親的扶養費；陳母則反向主張子女給付金額不一不公平，要求多名子女一律提高扶養費至每月1萬。示意圖／報系資料照

扶養費 母親 子女

延伸閱讀

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

天道盟孔雀會長率眾討債 女員工被呼巴掌2下...倒地腦出血險喪命

川普認了為黎智英向習近平求情！美媒爆判決書近200次提到川普

入學制度矛盾、每屆數量難預測 高中端反映普通班竟收5、6特教生

相關新聞

台中清潔隊員開私車到隊上 偷電爽吹冷氣半年…緩起訴原因曝

台中市環保局朱姓清潔隊員為省個人電費，竟將私人廂型車開到隊上「充電」，外接冷氣、電燈作個人享用，因內部獲檢舉告發他貪汙侵...

推拿師稱單身多年…關燈硬上人妻 法院判4年6月賠45萬元

新北市1名已婚婦人前年因腰痛至中醫診所自費按摩，馮姓按摩師藉口以精油推拿可減肥，竟關燈硬上，因逾時未歸，婦人丈夫至診所找...

繼承父親陽明交大退休金才知有兄長 失蹤逾70年…宣告死亡獲准

新竹戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現自己竟還有一名從未謀面的兄長。2兄弟主張該兄長已...

8旬母想調高扶養費…長子反喊妻重病求減半 法官全駁回

新竹陳家為扶養費鬧翻，長子陳男因配偶突罹重病、家庭醫療支出暴增，向法院聲酌減對82歲母親的扶養費；陳母則反向主張子女給付...

他讓狗出來放風咬傷人辯意外 卻因牠的前科紀錄栽跟頭

吳姓男子在台南柳營區住處附近農田以鐵絲網圍籬圈養狗1隻，今年3月20日下午將狗放出來活動，黃姓男子騎腳踏車經過，突遭狗攻...

得不償失！為多賺800元 租車行女店長偷改合約遭判刑

高雄市一名機車行張姓女店長因發現客人租機車騎了超過300公里，她為想多賺800元，竟事後擅自在合約書上手寫「里程限制」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。