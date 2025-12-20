8旬母想調高扶養費…長子反喊妻重病求減半 法官全駁回

新竹陳家為扶養費鬧翻，長子陳男因配偶突罹重病、家庭醫療支出暴增，向法院聲酌減對82歲母親的扶養費；陳母則反向主張子女給付金額不一不公平，要求多名子女一律提高扶養費至每月1萬。新竹地院審理後認定，雙方聲請均不符法律要件，裁定全部駁回。

判決書指出，陳母年逾8旬，已無工作能力，確有受扶養必要。她育有多名子女，包括陳家老大、長女、次子及老么。其中，大哥陳男已於2023年6月與母親調解成立，約定自同年6月起，每月給付母親1萬元扶養費，至母親死亡為止。

老大陳男主張，其配偶突罹重大疾病，領有重度身心障礙證明，需長期醫療與照護，家庭支出明顯增加，請求將原本每月1萬元的扶養費酌減為5千元。法院審酌相關診斷證明與醫療費用資料後認為，配偶健康風險屬可預見情事，難認調解成立後出現不可預期的重大變化，致原約定顯失公平，酌減扶養費於法不合。

至於陳母部分，法院指出，她過去已分別與老大、老二、老三，透過法院調解或和解，確定各自應負擔的扶養費金額。陳母此次再向3人請求一律提高為每人每月1萬元。不過法官認為，此屬於同一親屬扶養法律關係下的重複聲請，依類推適用一事不再理原則，不得再行主張。

另外，陳母亦要求么兒給付扶養費。法院查明，么兒多年前因腦出血導致中度身心障礙，長期無法工作，近年名下無任何財產或所得，僅靠政府身障補助維生，若再負擔扶養義務，將無法維持自身生活，依法可免除對母親的扶養義務。