他讓狗出來放風咬傷人辯意外 卻因牠的前科紀錄栽跟頭

吳姓男子在台南柳營區住處附近農田以鐵絲網圍籬圈養狗1隻，今年3月20日下午將狗放出來活動，黃姓男子騎腳踏車經過，突遭狗攻擊咬傷右腳，由吳家人載往醫院急診，吳辯稱是意外，但犬隻曾攻擊過陌生人，吳也未對犬隻採取必要防護措施，法官認他犯過失傷害罪處拘役20日。

吳說，狗是他在餵養，但不是他的狗，是流浪狗生的小狗。因為那隻狗之前有攻擊過附近路過陌生人，所以他用鐵網把農地圍起來，防止狗攻擊陌生人。

他也說，那天是在中午人會比較少的時間，把狗放出來讓牠跑一下，對方騎腳踏車沒有聲音，他一時疏忽沒有注意狗的狀況，狗不小心咬到人，叫他負刑法的罪，「我覺得很牽強」他認為，這是一場意外。

黃證稱，當天寒流，他騎腳踏車運動經過該地，飼主沒有關門，然後狗就衝出來咬他右腳流很多血，吳家人見狀馬上走回來拿衛生紙幫他止血，後來載他去柳營奇美醫院看急診，再載他返家。

台南地院指出，顯見吳於案發時，在案發地放犬隻至公眾通行道路時，並未以狗籠、鍊條、繩子鍊住犬隻甚明。且依吳供述內容，可知犬隻曾有咬傷人紀錄。

台南地院表示，飼主本應注意飼養犬隻時，需將犬隻以狗鍊、狗繩繫牢犬隻，或為其他必要防護措施，避免犬隻傷人。再依當時情形，是因吳於公共空間未將其飼養犬隻管領及支配妥適，未繫狗鍊或其他防止犬隻傷害他人舉措，致其犬隻咬傷黃，顯具相當因果關係，吳自應負過失傷害之責。