得不償失！為多賺800元 租車行女店長偷改合約遭判刑

高雄市一名機車行張姓女店長因發現客人租機車騎了超過300公里，她為想多賺800元，竟事後擅自在合約書上手寫「里程限制」，反遭客人當場打臉，未料她惱羞成怒對客人飆罵，反遭客人報警提告，因此觸犯偽造文書罪，遭判刑3個月刑期。

據了解，這家位於凱旋公園旁的重機租車行，去年4月5日將一輛本田CRF150越野檔車以一天1千元租給一名黃姓男客人，沒想到隔天還車時，張姓女店長發現機車里程被騎了超過300公里，不滿客人騎太遠，她竟乾脆在合約書上「加料」手寫限制里程，企圖多收800元。

黃男指出，店家在合約與口頭上皆未告知使用里程限制，當要求女店長出示合約時，竟被嗆是奧客，甚至被遭三字經問候，但當下他已先將放在桌上的合約偷拍下來，並立刻打電話向老闆求助，老闆也在電話中同意客人直接看合約，沒想到折返店內再次要求女店長出示合約時，赫然發現上頭多了一行手寫字「限200公里」，被他當場揭穿，女店長因此惱羞開嗆「會找人弄你、死窮鬼」，隨後將他趕出店外。

判決書指出，雙方簽約時並未約定里程上限，但女店長事後發現黃男騎車「跑太遠」，因此要求加收800元費用，要求出示合約卻遭拒，黃男因此趁女店長不注意時，偷拍下放在桌上的原始合約，隨後到店外打電話給機車行老闆投訴。

女店長擅自更改合約內容後，還理直氣壯地指著合約稱「明明就有寫」，沒想到黃男當場拿出不到10分鐘前偷拍下的原始合約，當場揭穿女店長說謊，女店長見東窗事發，惱羞成怒對著黃男飆罵並叫其「滾蛋」，黃男因此憤而報警。

張女開庭時辯稱有口頭向客人提里程限制，會事後手寫「限200公里」是為了「紀錄爭議」並非變造，也未瞞著客人偷改合約。矢口否認詐欺取財及偽造文書。

不過法官比對黃男提供的照片，發現原始合約上的確沒有手寫字，認定張女是有意隱瞞後行使變造文書。

法官審理後直呼女店長絲毫沒有悔意，認為她從事租車業，明知行駛里程數為計算租金及相關費用的重要依據，卻未能於契約書上妥適約定避免爭議，在被客人拒付800元後，僅因不甘損失，就擅自變造私文書欲詐取800元。