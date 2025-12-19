協助鍾文智棄保潛逃 派出所前副所長深夜羈押禁見

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證判刑30年5月確定棄保潛逃，檢方認台北市警信義分局福德派出所李俊良、古志銘、梁思強3任副所長涉配合鍾造假簽到紀錄，昨天發動搜索，聲押李俊良、鍾的司機葉仲清，台北地院審理，深夜裁定2人均羈押禁見。

檢調查出，李俊良近3年有700萬元不明資產，但無法交代異常資產來源，葉仲清疑受鍾文智指示透過李查個資，全案依盜用印文、行使公務員登載不實公文書、圖利、財產來源不明、個資法多罪偵辦。

同案搜索後，福德派出所現任副所長古志銘、梁思強各以30萬元交保、限制出境出海，李俊良的妻子黃鈺婷以50萬元交保、限制出境出海、實施科技監控，其他福德派出所前後任管區、員警等證人訊後請回。

鍾文智炒作存託憑證（TDR）違反證券交易法等案件，檢調發現，鍾自2021至2023年多次未定期赴福德派出所報到，負責報到業管的福德所副所長疑涉包庇、護航鍾造假簽到紀錄，甚至多次代簽，涉嫌偽造文書等罪。

檢方懷疑，有官警配合鍾造假簽到紀錄，指揮調查局台北市調查處蒐證，警政署及信義警分局接獲檢舉自清，也報請檢察官指揮偵辦。

台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局搜索15處，除以被告身分約談李俊良4人到案說明，也傳喚10多名員警查證。