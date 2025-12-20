聽新聞
京華城案 彭振聲認罪：別再給我苦受
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，昨傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂，與檢方進行辯論程序及答辯，法官未傳喚柯，柯不請自來，坐被告席聽訟。
彭振聲則維持認罪，但稱因案子家中「100天內家裡走了2個人」，希望法院不要再給他這麼多的苦受。
上午先進行檢察官論告。公訴檢察官廖彥鈞表示，黃景茂辯稱京華城案送研議、辦公展沒有違法，不過，都發局公務員的想法不同，根據公務員間的對話紀錄，包括「彭副要的，我們給的不甘願」、「政策上能拖就拖」、「技術性卡他」、「拖到換市長」，公務員的用字盡是提醒，這已是公務員權限內最積極的反抗。
彭振聲表示，他在公務體系盡心盡力工作，退休還獲頒行政院特殊貢獻公務員獎，從事公務員50年幫國家做了許多事，也與威京集團主席沈慶京沒有聯絡，彼此沒有共犯關係，這些從案子裡的紀錄都可以看得出來。
彭振聲說，因這個案子他對不起太太，太太因為煩惱他得憂鬱症結果走了，對太太感到抱歉，到現在還是很悲傷，心情不平靜；中風42年的母親因他疏於照顧也離世，「100天內家裡走了2個人」。關於京華城案他認罪，但絕對沒有惡意，希望法官量刑時給他特別的考慮。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
