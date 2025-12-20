台中七期建案超挖地下室 建設公司董座判8月獲緩刑

聯聚建設旗下的理仁柏舍建案。圖／聯合報系資料照片

有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍被民代踢爆違法超挖地下室，檢方查出聯聚董事長江韋侖為謀求更多平面車位、車道空間出售，超挖1.7萬立方公尺，台中地院昨依偽造文書罪判江8月徒刑，得易科罰金，可上訴。

台中地院依2個共同犯行使業務登載不實文書罪，判江韋侖（62歲）有期徒刑6月、4月，合併執行8月，得易科罰金，緩刑2年，並命他應向公庫支付200萬元；其餘被起訴的8名營造、監造負責人及工地主任、工程人員，判2月至5月不等，均得易科罰金，部分宣告緩刑。

台中市都市發展局表示，尚未收到完整判決書，不便針對個案表示意見。另關於該業者超挖土方部分，2022年案發時，已要求業者提出改善計畫回填土方，經第三方公正單位鑑定無虞後，分別在2022、2023年間復工。

聯聚表示尊重判決。本案中檢1月起訴後，聯聚建設當時曾回應表示，後續變更程序已完成，相關過程涉及法律適用之處，也承認及調整；受聯聚超挖地下室影響的住戶透過律師表示，已與聯聚建設和解，尊重判決。

台中地檢署起訴指出，江韋侖為聯聚及理仁建設實際負責人，2020年間兩公司取得建照並動工開挖地下室後，江為謀求更大利益，授意營造人員不依台中市都市發展局核定的工程圖說施工，改採公司設計部另行繪製的圖樣，導致地下室結構及面積與核定內容不符，並出現超挖情形。

檢方查出，「聯聚瑞安」地下1樓至6樓多處未按核定圖施工，且在營建賸餘土石方尚未實際產出前，即先行申報餘土處理計畫；「理仁柏舍」也有相同違規行為。檢調比對餘土處理完成勘查紀錄後發現，兩案合計超挖1萬7481立方公尺。