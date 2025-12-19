彭振聲、邵琇珮2人認圖利罪 柯文哲旁聽一天：還是為他們加油

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今天傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂，柯不必出庭，仍坐在法庭聽訟一天，柯說，

柯文哲從上午9時30分進入法庭一人枯坐，沒有律師陪同，律師鄭深元下午也進入法庭與柯旁聽黃景茂的無罪答辯，近晚間7時離開法院。

柯文哲離去時表示，今天是言詞辯論的第5天，主要是市府高階公務員要出庭，作為昔日的長官要給他們精神上的支持，柯說，這些公務員過去都非常認真，對台北市市政發展都非常有貢獻，結果遭到檢察官不正壓迫。

共犯中彭振聲、邵秀珮認罪，黃景茂不認罪。柯說，當然有些人還是堅持為了捍衛文官的尊嚴「不可能去認罪，而是認輸」，因為受不了司法機關壓迫，不過，不管怎樣還是要為他們加油。