部長准了！屏東檢察長陳盈錦退休 新檢察長人事作業啟動

屏東地檢署檢察長陳盈錦日前申請退休，法務部長鄭銘謙已批准人事案，法務部將啟動新的檢察長人事布局；法務部今天表示，檢察長人事作業預估有職缺4至6名，會由檢察官人事審議委員會討論，2026年2月6日公布新檢察長人選。

陳盈錦日前說「我距離70歲還有10年的時間，還想做點其他的事才申請辭職」、「我沒有出包，也沒有身體不健康，謝謝大家的關心」，強調不是去當律師。

陳2022年5月受前法務部長蔡清祥拔擢以「陽春檢察官」獲派甲級屏東地檢署檢察長，陳盈錦退休加上檢察總長邢泰釗2026年5月任期屆滿，明年檢察生態會有大變化。

法務部今天表示，士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長介欽職期將屆、新竹地檢署檢察長空缺，加上陳盈錦預計2026年2月23日退休，即將辦理相關人事調整作業，以維持業務順暢。

法務部說，已啟動新任檢察長遴選人事作業，並提早公布相關期程，使全體檢察官能就品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等面向審慎考量，再由檢審會提出擬任檢察長職缺2倍建議人選，供部長遴選。

法務部說，為提早規劃檢察長遴選事項及期程，2025年12月19日提出預估檢察長職缺4至6名，由部長將考量尚未任滿檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務，檢察長職缺確定後，會再公告周知。