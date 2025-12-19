未持輸入許可勿攜「瘦瘦針」入境 台北關查獲機組員違規夾帶

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

財政部關務署台北關證實今年12月間一名自日本東京值勤返國的本國籍機組員，未依規定口頭或書面申報，經執檢關員攔查，海關關員引導該機組員至綠線檯X光機受檢，在其託運行李中查獲未申報俗稱「瘦瘦針」的MOUNJARO皮下注射液5毫克6盒及2.5毫克6盒，已依法暫扣候處。

財政部關務署台北關提醒，近年醫美風氣盛行，部分民眾赴海外購買俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」或「減肥筆」等減重針劑攜帶回國，惟相關產品屬「藥事法」規定之禁藥，不論自用或販售，均須事前取得衛福部食藥署核發的輸入許可證，並於入境時主動向海關申報，否則將依法究辦。

台北關指出，旅客若未經許可攜帶藥品入境，已違反藥事法規定，海關將依同法第82條移送司法機關偵辦，違法藥品並得由法院宣告沒收或由海關處分沒入。

台北關呼籲，民眾出國前應先行了解攜帶物品入境相關規定，切勿心存僥倖或隱匿不報；如對藥品是否合法入境有疑慮，可先至食藥署或關務署網站查詢，或撥打免付費專線洽詢，以免觸法受罰。

