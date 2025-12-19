綠委疑高虹安貪汙無罪與「立法院回函」有關？高院這麼說…

新竹市長高虹安本月16日由台灣高等法院撤銷一審貪汙7年4月有期徒刑判決，改依行使公務員登載不實罪判刑6月，針對有立委質詢「立法委員財力不足故給予補助款」一節；高院今天澄清，當事人如有不服，應循法定程序救濟。

台灣高等法院今天表示，針對昨天立法委員質詢時指出本院「114年12月16日高虹安案件之新聞稿中」有關立法委員財力不足故給予補助款部分，似非出於立法院函復，法院因此提出澄清。

高院表示，本院新聞稿係依合議庭判決意旨製作，本案判決認事、用法屬審判核心事項，當事人如有不服，應循法定程序救濟。