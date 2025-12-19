快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

綠委疑高虹安貪汙無罪與「立法院回函」有關？高院這麼說…

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

新竹市長高虹安本月16日由台灣高等法院撤銷一審貪汙7年4月有期徒刑判決，改依行使公務員登載不實罪判刑6月，針對有立委質詢「立法委員財力不足故給予補助款」一節；高院今天澄清，當事人如有不服，應循法定程序救濟。

台灣高等法院今天表示，針對昨天立法委員質詢時指出本院「114年12月16日高虹安案件之新聞稿中」有關立法委員財力不足故給予補助款部分，似非出於立法院函復，法院因此提出澄清。

高院表示，本院新聞稿係依合議庭判決意旨製作，本案判決認事、用法屬審判核心事項，當事人如有不服，應循法定程序救濟。

媒體報導，高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，貪汙二審逆轉改判無罪，關鍵在高院引用立法院回函，指助理費和加班費本質上應屬於「實質補助，彈性勻用」；民進黨立院黨團要求提供相關回函資料，並指根據公文內容，未見高院法官所認定的助理費本質應屬於「實質補助，彈性勻用」及補助立委問政所須財力不足。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

高虹安 助理費 補助款

延伸閱讀

「跨縣市藍白合」拚縣長？徐欣瑩臉書曬照 送這個賀高虹安復職

藍營前發言人今宣布角逐新竹市長 高虹安：祝福

整理包／高虹安涉貪二審逆轉無罪！能做完新竹市長？回顧助理費案始末

誣告案若定讞是否解職？高虹安：該有程序依法進行

相關新聞

吃麻油雞、醉蝦…男5年內3犯酒駕要被關 法官點「關鍵原因」網開一面

董姓男子7月8日食用摻有米酒麻油雞後騎機車上路，經攔查酒測值達每公升0.29毫克被判3月併科罰金1萬，檢方認他5年內3犯...

黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

南投縣黃姓男子因欠債鋌而走險，去年1月持刀並引汽油縱火，搶劫鹿谷鄉清水郵局未遂，造成郵局嚴重損害。他強盜放火罪判刑7年確...

京華城案黃景茂無罪答辯 控檢方被林洲民證詞嚴重誤導、先放箭再畫靶

台北市都發局前局長黃景茂今出庭無罪答辯，他指出檢察官林俊言因林洲民的證詞「嚴重誤導」將他轉為被告，有罪認定、先放箭再畫靶...

綠委疑高虹安貪汙無罪與「立法院回函」有關？高院這麼說…

新竹市長高虹安本月16日由台灣高等法院撤銷一審貪汙7年4月有期徒刑判決，改依行使公務員登載不實罪判刑6月，針對有立委質詢...

綠能貪腐…小英男孩綠推中心前副執行長貪瀆案 最快下周偵結

前總統蔡英文日前在臉書聊「能源轉型」認為不分藍綠強力肅貪，台北地檢署偵辦綠能貪腐案，人稱「小英男孩」經濟部綠能科技產業推...

獨／「中台灣豪宅一哥」超挖地下室 聯聚董座繳200萬給公庫判緩刑

有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍，被民代踢爆違法超挖地下室後，檢方查出聯聚董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。