空服員未申報攜「瘦瘦針」入境被查獲 海關沒收藥品送法辦
財政部關務署台北關今天證實，某國籍航空空服員未經申報，攜帶大量俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」（Mounjaro）入境，被查獲後已沒收藥品，並依藥事法移送檢調偵辦。
台北關證實，有本國籍機組員在12月間自日本東京入境時，未據口頭或書面申報，逕自從綠線（免申報）櫃檯通關，經執檢關員攔查，在託運行李內查獲未申報的「猛健樂」（Mounjaro）皮下注射液5毫克6盒及2.5毫克6盒，依法予以暫扣候處。
台北關表示，「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」或「減肥筆」等針劑，屬藥事法規定之禁藥，無論自用或販售均需先取得衛生福利部食品藥物管理署核發的輸入許可證明，且入境時需主動向海關申報，才能攜帶入境。
台北關表示，旅客如未經許可攜帶藥品入境，涉違反上開藥事法規定，一經查獲，將依法移送司法機關偵辦，違法攜帶藥品將由法院宣告沒收，或由海關處分沒入。
