「愛不到就要對方死」小王當街狠殺人妻19刀 士院今判無期徒刑

男子宿世新與蔡姓女子曾是男女朋友，1999年分手失聯多年，23年後重新取得聯繫，蔡女雖已結婚生子，仍於2022年與宿男恢復交往，未料交往一年多後因不堪感情壓力與衝突提出分手。宿男不滿復合遭拒，去年底在台北市內湖區當街持刀刺殺蔡女19刀致死。士林地方法院國民法官法庭今日宣判無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方起訴指出，52歲宿男與48歲蔡女於2022年7月恢復聯繫後交往，期間頻繁爭吵，宿男多次對蔡女施暴、威脅。2024年11月25日上午，宿男攜帶折疊刀前往蔡女位於內湖區的上班地點，將人約出至路邊花台談話，兩人對話長達58分28秒。

檢察官指出，監視器畫面顯示，談話過程中宿男單方面多達20次觸碰蔡女頭部、肩膀、手部，蔡女多半低頭、望向遠方，甚至起身拉開距離，明顯拒絕親密接觸。當蔡女欲離開現場時，宿男隨即起身衝向對方，抓住蔡女並從褲袋取出長約9公分的折疊刀，毫不猶豫持刀猛刺。

檢方指出，宿男在第一次攻擊後，見蔡女仍能起身，隨即再度將人拉回、緊抓衣物繼續刺殺，造成蔡女胸、腹、背部多處致命傷，心臟、肝臟、肺臟均遭刺穿，手部並有6處明顯防禦傷。整個殺人過程僅1分42秒，犯後宿男眼睜睜看著蔡女求救23秒，卻未施以任何救助，反而在一旁抽菸。

檢察官痛批，這是一場「單方面的虐殺」，殺人動機就是「愛不到，就要對方死」，任何情感糾葛都不是砍殺的理由。

針對宿男辯稱精神狀況不穩，檢方指出，醫院精神鑑定顯示，宿男案發時辨識與控制能力並未完全喪失，也未顯著降低，至於宿男犯後自殘行為，檢方質疑其真實性，指出宿男就醫後一度拒絕治療，相關醫療紀錄顯示失血量不到100cc，認為自殘行為有推諉責任之嫌。

檢方強調，宿男至今未與被害人家屬和解、未賠償、未道歉，犯後態度惡劣，毫無悔意，請求法院判無期徒刑，從重量刑。