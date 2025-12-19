綠能貪腐…小英男孩綠推中心前副執行長貪瀆案 最快下周偵結

前總統蔡英文日前在臉書聊「能源轉型」認為不分藍綠強力肅貪，台北地檢署偵辦綠能貪腐案，人稱「小英男孩」經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉向業者收賄至少約2百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，羈押期限至本月26日，檢方預計最快下周偵結。

34歲鄭亦麟20多歲時已位居高位，2016年出任行政院能源及減碳辦公室主任，經濟部2018年成立綠推中心，負責推動太陽光電、離岸風電政策，鄭亦麟擔任副執行長，後又擔任台船環海董事、台灣智慧電能公司總經理，今年8月鄭涉貪瀆案，台智電董事會決議解任總經理職務。

檢調追查，東煒建設2022年計畫在台北市內湖區興建「安康數據中心」需向台電申請提高饋電容量，疑涉找綠能官界的鄭亦麟協助喬饋電容量，東煒建設取得泓德能源同意共同發展安康數據中心，但計畫在2023年喊卡。

北檢今年8月25日指揮調查局台南市調查兵分22路，依貪汙收賄、財產來源不明、洗錢罪搜索，鄭一度向辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」且疑臨時從大樓住處將手機丟出窗外滅證，專案小組在住家周圍尋獲鄭的手機。

檢調追查，鄭亦麟任職綠推中心副執行長時，涉嫌以家人帳戶當人頭帳戶，收受東煒建設、泓德能源等業者「顧問費」賄賂百萬元，且鄭有數百萬元不明來源財產。鄭供稱，財產是母親贈與，卻未有贈與課稅證據，日前得知被裁定羈押禁見時淚灑羈押庭。