獨／「中台灣豪宅一哥」超挖地下室 聯聚董座繳200萬給公庫判緩刑

有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍，被民代踢爆違法超挖地下室後，檢方查出聯聚董事長江韋侖為謀求更多平面車位、車道空間出售，超挖1.7萬立方公尺，起訴江及營造、監造等9人；台中地院今依偽造文書罪判江8月徒刑，得易科罰金，可上訴。

台中地院今下午宣判，依2個共同犯行使業務登載不實文書罪，各判江韋侖有期徒刑6月、4月，合併執行8月，得易科罰金，緩刑2年，並命其應向公庫支付200萬元；其餘8名營造、監造負責人及工地主任、工程人員，判2月至5月不等，均得易科罰金，部分有宣告緩刑。聯聚建設表示，沒有回應。受聯聚超挖地下室影響的住戶透過律師表示，已與聯聚建設和解，尊重司法判決。

中檢1月起訴後，聯聚建設當時曾回應表示，相關人員在調偵訊問時，均據實陳述，提供所有相關資料佐證。後續變更程序已完成。相關過程涉及法律適用之處，也承認及調整，敬請諒察；聯聚用負責態度，調整修正。

台中地檢起訴指出，江韋侖（62歲）是聯聚、理仁建設實際負責人，2020年2公司取得聯聚瑞安、理仁柏舍的建照執照並動工開挖地下室，江為謀求2件案更多平面車位、車道空間以出售，竟授意營造人員不依經台中都發局核定的工程圖樣說明書施工，擅自以聯聚設計部另繪製的工程圖施工。

檢方查出，聯聚瑞安2020年11月9日開工後，地下1層至6層有未按核定圖超挖、主要構造及面積與核定工程圖樣說明書不符，及營建賸餘土石方未於工地實際產出餘土前，將收容處理場所地址與名稱併同餘土處理計畫報台中都發局備查。

理仁柏舍2020年12月16日開工後，有營建賸餘土石方未於工地實際產出餘土前，將收容處理場所地址與名稱併同餘土處理計畫報台中都發局備查。

聯聚瑞安的營造公司簡姓負責人、監造的郭姓建築師、游姓工程人員，及游姓、林姓工地主任，理仁柏舍的營造公司郭姓負責人、陳姓工程人員及林姓工地主任等人，明知違反建築法規，仍在勘察、申報計畫簽名用印後向都發局申報，規避有未按圖施工、超挖土石方。

檢調比對2件案餘土處理完成勘查記錄表，發現聯聚瑞安原申報6544立方公尺，實際送出1萬6828立方公尺；理仁柏舍原申報1萬1073立方公尺，實際送出1萬8270立方公尺，總共超挖1萬7481立方公尺，偵結依行使業務上登載不實文書罪嫌起訴江韋侖等9人。 聯聚建設旗下的理仁柏舍建案。圖／報系資料照