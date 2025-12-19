京華城案邵琇珮認罪求輕判 檢方：她受壓力硬著頭皮幹下去

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今天傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂與檢方辯論。邵琇珮不表示意見，檢方則指邵女會「硬著頭皮幹下去」是受到長官的壓力。

邵琇珮偵查、審判中都認罪，她今天出庭聽完公訴檢察官的圖利罪論告後，表示對辯論、量刑都沒有意見，請律師代為說明。

邵琇珮的律師說，邵女坦承犯行，偵查與審判時都認罪，建請合議庭考量依證人保護法、刑法59、57條規定給她「三次」減刑，判邵女緩刑或給予最低的刑度。

檢方去年12月26日起訴邵琇珮時，依圖利罪對邵女求刑1年3月，並建議給緩刑2年。公訴檢察官今天表示，建議法官維持檢方原本的量刑建議，並考量刑法減刑相關事由、證人保護法規定判決。

公訴檢察官還說，邵琇珮在辦理京華城案時確實有她的難處，邵女除了要承受主官的意見之外，還要承受來自市議員的壓力；檢方說，邵女會硬著頭皮「幹下去」，是說服了自己「日後可以讓都委會去揹鍋」，請法官就相關因素酌予考量刑度。

台北地院京華城案合議庭上午繼續辯論程序，法院傳喚台北市都委會前執秘邵琇珮（圖）等三人出庭，邵辯論終結，離開法院時，邵琇珮低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
台北地院京華城案合議庭上午繼續辯論程序，法院傳喚台北市都委會前執秘邵琇珮（圖）等三人出庭，邵辯論終結，離開法院時，邵琇珮低調不受訪。記者蘇健忠／攝影

