陳明文家族養豬場易主 賣給大成遭質疑「套利變現」

前立委陳明文在嘉義縣竹崎鄉設立永財畜牧場養豬，近日養豬場易主給大成長城企業。有議員今在臨時會質疑，陳明文申請政府百億養豬補助及優惠貸款，現在轉手賣給別人，拿到利多就套利變現。縣府農業處表示，中央政策未限定經營時間，需視個人生涯規畫。

議員何子凡說，永財畜牧場登記者是陳明文的兒子陳冠廷，實際是陳明文花3000萬元買地，向農會貸款上億元，還申請百億養豬基金，對外宣稱退休要養豬，結果養豬場今年12月初賣給大成長城企業，改名為長春竹崎二畜牧場，拿到利多補助就套利變現，現金入袋。

何子凡指出，申請政府優惠利率及設備補助有很高門檻，一般小農、中農甚至職業豬農都很難申請，明擺著告訴社會大眾，想申請就要找有力人士幫忙，或者有力人士蓋好再來變賣，且養豬場沒有規定經營年限，質疑政策優惠特定人士，相關補助及低利貸款應追回。

農業處長許彰敏說，養豬事業百億基金開放所有畜牧業者申請，中央推動畜牧產業升級，雖然沒有限制養豬場蓋好後要經營多久，但是實際上設備確實提升，不會因為畜牧場易主就改變，沒辦法約束養豬戶要養多久，需視個人生涯規畫，貸款則是他個人信貸問題。