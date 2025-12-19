陳明文家族養豬場易主 賣給大成遭質疑「套利變現」
前立委陳明文在嘉義縣竹崎鄉設立永財畜牧場養豬，近日養豬場易主給大成長城企業。有議員今在臨時會質疑，陳明文申請政府百億養豬補助及優惠貸款，現在轉手賣給別人，拿到利多就套利變現。縣府農業處表示，中央政策未限定經營時間，需視個人生涯規畫。
議員何子凡說，永財畜牧場登記者是陳明文的兒子陳冠廷，實際是陳明文花3000萬元買地，向農會貸款上億元，還申請百億養豬基金，對外宣稱退休要養豬，結果養豬場今年12月初賣給大成長城企業，改名為長春竹崎二畜牧場，拿到利多補助就套利變現，現金入袋。
何子凡指出，申請政府優惠利率及設備補助有很高門檻，一般小農、中農甚至職業豬農都很難申請，明擺著告訴社會大眾，想申請就要找有力人士幫忙，或者有力人士蓋好再來變賣，且養豬場沒有規定經營年限，質疑政策優惠特定人士，相關補助及低利貸款應追回。
農業處長許彰敏說，養豬事業百億基金開放所有畜牧業者申請，中央推動畜牧產業升級，雖然沒有限制養豬場蓋好後要經營多久，但是實際上設備確實提升，不會因為畜牧場易主就改變，沒辦法約束養豬戶要養多久，需視個人生涯規畫，貸款則是他個人信貸問題。
縣長翁章梁說，農業部提升台灣養豬產業，養豬戶配合政策都能申請，要繼續養或賣是個人決定，不論賣給誰，養豬場設備都還在。副議長陳怡岳說，合法畜牧業都能申請，做生意的自然人有決定經營及買賣的權力，縣府審查都會於法有據，不論身分一定是合法申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言