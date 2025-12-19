獨／怨她腳踏兩船…狠殺人妻19刀 他未道歉只說「是非成敗轉頭空」

男子宿世新因不滿遭分手，當街持刀刺死蔡姓女子19刀，被檢方依殺人罪起訴。士林地方法院國民法官法庭今完成辯論程序，宿男在庭上否認有殺人犯意，長時間陳述交往細節，持續指責被害人，形容自己跟死者是「兩顆驕傲的心」，直言「腳踏兩條船，她不願意收回她的腳，我不願意跨上那條船」，更引用明代才子楊慎寫的詞「臨江仙」形容這段感情，全程未向被害家屬表達歉意。

開庭期間，檢察官指出，案發當下宿世新並未關心傷者，也未對被害人說出任何一句話，宿雖在庭上反覆強調，自己曾向警方表示「去救蔡ＸＸ」，但檢方指出，相關譯文與紀錄中並無此內容。

檢察官說，本案殺人動機單純而殘酷，是「愛不到就要對方死」，從監視器畫面可見，案發前2人在路邊花台聊天長達近一小時，過程中宿單方面多達20次觸碰蔡女的頭、肩、手等部位，蔡女則多半低頭望向地面或天空，數度起身刻意拉開距離，直到宿見復合無望、蔡女準備離開時，才突然起身衝向蔡女並將她拉住，隨即毫不猶豫地以右手自褲袋取出折疊刀行凶。

檢察官指出，宿在首次攻擊後，見蔡女仍能起身、尚未死亡，竟再次將人拉回，緊抓衣物連續猛刺，強調蔡女並未對宿做出任何刺激行為，但宿下手極為凶殘，刀刀刺入心臟、肝臟、肺臟等要害部位，下手力道相當重，甚至有2處致命傷位於背部；蔡女雙手共有6處防禦傷。

檢方指出，2人體型與身高差距明顯，蔡女幾乎無法逃跑，只能徒手抵擋，整起事件是被告對被害人的單方面虐殺。

檢察官引用事後醫院精神鑑定報告，指出宿的辨識能力與行為控制能力並未完全喪失，也未達顯著降低程度；至於宿案發後的自殘行為，檢方懷疑是推諉責任之舉，稱宿就醫後一度拒絕治療與檢查，雖曾在台北醫院以馬桶陶瓷碎片割頸，病歷中記載「深不可測」，但實際意指「無法測量深度」，且失血量不到100cc。

檢方痛批，宿至今未與家屬和解、未賠償、未道歉，犯後態度惡劣，毫無悔意，強調任何情感糾葛都不是砍殺他人的理由，請求法院從重量刑，判無期徒刑。

辯方主張，宿當時接到蔡女來電，以為舊情復燃、感情獲得認可，2人確實交往一段時間，分手當天也曾平靜談了一個小時，若真有殺人動機，早就動手；辯方強調，被告並非一個真正暴力的人，本案前科多集中於2005年以前。

辯方表示，若殺人就必然判死，刑度不該存在10年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的選項，被告與被害人之間存在特殊情感關係，若遭判無期徒刑，等同基於對被告極度恐懼，認定其未來仍有高度危險性，質疑是否有此必要。

宿世新在庭上自述，25歲時與蔡女相識，28歲後即未再聯絡，直言「20多歲的聲音跟50多歲的聲音完全不一樣」，質疑不可能因一通電話就被認出，也稱「怎麼會那麼巧剛好有一通未接來電」。

宿同時細數2人交往細節，稱曾購買紅色泡澡浴缸，蔡女穿情趣內衣與他一同泡澡，交往期間許多用品都是共同選購、共同分擔費用，且使用他的帳號購買，分手後也願意將錢退還。

宿形容2人關係是「兩顆驕傲的心」，誰都不願為誰退讓，並以「腳踏兩條船」形容蔡女未願離婚，自己也不願跨上那條船，最後更引用「是非成敗轉頭空，一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中」來總結這段感情。

在最後陳述時，宿長達20分鐘反覆訴說相同內容，審判長詢問「還有什麼話要對死者家屬說」，宿僅回應「我真的錯了，我真的不願意，真的是非成敗轉頭空，我都輸了」，全程未對被害者家屬表達一句道歉。