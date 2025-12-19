彭振聲「100天家中走了2個人」認圖利罪：法官別再給我苦吃了

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今天傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂與檢方進行辯論程序。彭維持認罪，但稱因案子家中「100天內家裡走了2個人」，希望法院不要再給他這麼多的苦受。

彭振聲表示，他是高雄縣甲仙鄉人，一路念小學、初中再到台北念大學，靠在職進修與兒子同一天拿到博士學位，入社會跟過王玉雲、楊金欉、謝長廷、陳菊等市長後退休，後來，柯文哲海選廣泛徵才，才又到台北市政府工作，任內辦過忠孝橋、專用公車道拆除市政。

彭說，他盡心盡力工作，退休還獲頒行政院特殊貢獻公務員獎，從事公務員50年幫國家做了許多事，也與威京集團主席沈慶京沒有聯絡，沒有與沈有共犯關係，這些從案子裡的紀錄都可以看得出來。

彭振聲說，因這個案子他對不起太太，太太因為煩惱他得憂鬱症結果走了，中風42年的母親因疏於照顧也離世「100天內家裡走了2個人」，太太服務他一生，卻悲慘地走了，對太太感到抱歉，到現在還是很悲傷，心情不平靜。

彭說，他現在變成「三等國民」，每天等吃、等睡、等死，是要讓小孩看到爸爸還在，關於京華城案他認罪，但絕對沒有惡意，希望法官量刑時給他特別的考慮；彭還說，他已70多歲了，希望法官不要再給他這麼多的苦受。

彭振聲的辯護人表示，檢方認定彭振聲處理陳情案「陳情轉研議」、「細部計畫審查」2階段違法，但本案的違法性判斷確實困難，加上容積率增加後的利益難計，希望合議庭量刑時予以參酌。

彭的律師還說，京華城公司始終主張回復120284平方公尺允建樓地板面積，公務員則一直在找方法解決問題，檢方起訴時對彭求刑3年，但從行為來論，彭曾拍桌不贊同陳情案，並不是沒有可同情之處，加上彭是政務官，沒有都計法專業，請法官考量彭違法意識本薄弱，予從輕量刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北地院京華城案合議庭上午繼續辯論程序，法院傳喚台北市前副市長彭振聲（圖）等三人出庭，彭為認罪答辯，預計三人可辯論終結。記者蘇健忠／攝影
台北地院京華城案合議庭上午繼續辯論程序，法院傳喚台北市前副市長彭振聲（圖）等三人出庭，彭為認罪答辯，預計三人可辯論終結。記者蘇健忠／攝影

