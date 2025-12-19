台南正副議長賄選案…檢方舉李全教案論告 邱莉莉等9人無罪答辯

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今審理，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等均作無罪答辯，律師認是政黨合作，與李全教時空背景迥異，不能相提並論。全案預定明年2月13日宣判。

南檢起訴邱莉莉、林志展，前民進黨中執委郭再欽、無黨團結聯盟顧問楊志強、議員黃麗招、李文俊及其表妹黃怡萍、議員李鎮國及妻子高玫仙等9人，邱莉莉等人在律師團共13人到庭，言詞辯論。

檢方有備而來準備簡報、圖表論告，指原審對其監聽譯文等證據能力、行求賄選等認定有違經驗法則等，認邱莉莉等人監聽譯文獲法院認可，且非閒聊是具體謀議，具犯意聯絡。檢方也以李全教案預備賄選罪為例，逐一說明原審在事實認定、錯誤推論及其邏輯漏洞。

檢方更以議員方一峰被台南市區漁會已故前理事長林士傑請上黑色廂車內，有如黑道談判情景，甚至住進議會直至投票為止。甚至請隨扈保護。檢方認為，賄選、黑道介入，對民主法治是最嚴重的傷害。

邱莉莉的律師指出，郭再欽身為民進黨中執委與邱莉莉討論政黨合作，並開議會黨團臨時會討論，支持李文俊參選副議長，惟民進黨中央與市黨部意見不一致，市黨部主張自提副議長人選，當時邱莉莉稱「賣家伙要把郭信良拉下來」，是展現決心，實際上也無賣家產的事實。

李鎮國的律師也說，本案與李全教案時空背景不同，現在議長選舉採公開投票，沒有秘密可言，甚至李於國民黨黨團會議支持無黨籍人選不滿，也不是秘密，後來也才被人「比七」。案發後，李都有警察跟著他，到安定黃怡萍宅也有警察跟著，所謂A保證、B折扣、C經費及D薪資給予等條件也沒有一樣成立。