快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台南正副議長賄選案…檢方舉李全教案論告 邱莉莉等9人無罪答辯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今審理，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等均作無罪答辯，律師認是政黨合作，與李全教時空背景迥異，不能相提並論。全案預定明年2月13日宣判。

南檢起訴邱莉莉、林志展，前民進黨中執委郭再欽、無黨團結聯盟顧問楊志強、議員黃麗招、李文俊及其表妹黃怡萍、議員李鎮國及妻子高玫仙等9人，邱莉莉等人在律師團共13人到庭，言詞辯論。

檢方有備而來準備簡報、圖表論告，指原審對其監聽譯文等證據能力、行求賄選等認定有違經驗法則等，認邱莉莉等人監聽譯文獲法院認可，且非閒聊是具體謀議，具犯意聯絡。檢方也以李全教案預備賄選罪為例，逐一說明原審在事實認定、錯誤推論及其邏輯漏洞。

檢方更以議員方一峰被台南市區漁會已故前理事長林士傑請上黑色廂車內，有如黑道談判情景，甚至住進議會直至投票為止。甚至請隨扈保護。檢方認為，賄選、黑道介入，對民主法治是最嚴重的傷害。

邱莉莉的律師指出，郭再欽身為民進黨中執委與邱莉莉討論政黨合作，並開議會黨團臨時會討論，支持李文俊參選副議長，惟民進黨中央與市黨部意見不一致，市黨部主張自提副議長人選，當時邱莉莉稱「賣家伙要把郭信良拉下來」，是展現決心，實際上也無賣家產的事實。

李鎮國的律師也說，本案與李全教案時空背景不同，現在議長選舉採公開投票，沒有秘密可言，甚至李於國民黨黨團會議支持無黨籍人選不滿，也不是秘密，後來也才被人「比七」。案發後，李都有警察跟著他，到安定黃怡萍宅也有警察跟著，所謂A保證、B折扣、C經費及D薪資給予等條件也沒有一樣成立。

邱莉莉說，從事政治工作20多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，她因為此案身心飽受折騰，希望法官還她清白。李文俊也喊冤說「懇請法官判我無罪」。黃麗招說，她是冤枉的，卻因案件遭收押，令她無法接受。

台南議長邱莉莉等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今辯論終結，全案預定明年2月13日宣判。本報資料照片
台南議長邱莉莉等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今辯論終結，全案預定明年2月13日宣判。本報資料照片

邱莉莉 李文俊 賄選

延伸閱讀

影／南市議會民進黨團李宗翰接新總召 納「非黨員」幹部

【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

遭影射與福麥5.9億元採購案有連結 台南市議長斥：不實指控已提告

衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

相關新聞

獨／「中台灣豪宅一哥」超挖地下室 聯聚董座繳200萬給公庫判緩刑

有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍，被民代踢爆違法超挖地下室後，檢方查出聯聚董事長...

獨／怨她腳踏兩船…狠殺人妻19刀 他未道歉只說「是非成敗轉頭空」

男子宿世新因不滿遭分手，當街持刀刺死蔡姓女子19刀，被檢方依殺人罪起訴。士林地方法院國民法官法庭今完成辯論程序，宿男在庭...

吃麻油雞、醉蝦…男5年內3犯酒駕要被關 法官點「關鍵原因」網開一面

董姓男子7月8日食用摻有米酒麻油雞後騎機車上路，經攔查酒測值達每公升0.29毫克被判3月併科罰金1萬，檢方認他5年內3犯...

黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

南投縣黃姓男子因欠債鋌而走險，去年1月持刀並引汽油縱火，搶劫鹿谷鄉清水郵局未遂，造成郵局嚴重損害。他強盜放火罪判刑7年確...

彭振聲「100天家中走了2個人」認圖利罪：法官別再給我苦吃了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今天傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮...

京華城案邵琇珮認罪求輕判 檢方：她受壓力硬著頭皮幹下去

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今天傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。