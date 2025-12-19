快訊

花蓮監獄爆職場霸凌案件 女監主任罵「怎麼那麼番」遭申訴已立案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

法務部矯正署花蓮監獄謝姓女監主任遭指控，在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，還有公傷不給假情事，涉及職場霸凌。花監證實有兩人提出申訴，已依相關程序調查中。

謝姓女主任去年9月調到花蓮監獄任職，當事人指控，今年8月起遭到謝女不當管理，曾發生她認為謝女指示不合理，提出意見，遭斥責「怎麼那麼番，叫妳做什麼就做什麼，意見這麼多」。

今年10月她在處理新收案件執行入舍檢查時，人在樓下的謝女卻說她「挑釁收容人」，威脅要懲處，甚至故意挑選「收封」時間，全部職員、上百收容人都在的場合，對她大聲訓斥、羞辱貶低，造成她身心痛苦，尋求心理諮商。

當事人指稱，她曾逐級向上反映科室主管的不當管理，一路報告到典獄長，卻未收到合理處理，才於上月14日提出職場霸凌申訴，想要回應有的程序正義。不料，當天下午就接到調職命令，未經她同意調整職務；又聽說謝女施壓讓其他同事不敢接受霸凌案調查，後來也有另名同事因公受傷，謝女卻不給公傷假，也提出霸凌申訴。

花蓮監獄證實收到兩件霸凌申訴案件，其中一案已在調查中，另一案是最近才新收的案件。花監表示，目前由內部安全環衛委員會調查中，委員包含外部人員，調查結束後會開會，依證據認定是否成立霸凌，無論是否成立，都會通知當事人，若當事人不服，也可以再提出申訴。

花監表示，當事人提出霸凌申訴案後，已請教化科心理師給予輔導，也向對方家長說明，希望全案往最好的方向走。將當事人調離原單位是避免與被申訴人接觸，受到二次傷害。若當事人認為謝女有妨礙調查情況，可提出相關證據，在會議中再行討論，一定依法依規秉公處理。

花蓮監獄發生職場霸凌案件，有兩名職員申訴女監主任不當管理，監所已展開調查。圖／本報資料照片
