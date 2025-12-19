蔡正元批破壞藍白合戰犯 金溥聰求償600萬敗訴原因曝
國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜總統大選競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金不滿提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等，台北地方法院今判金溥聰敗訴，蔡正元免賠，可上訴。
金溥聰提告主張，陳文茜、蔡正元在節目中指他刻意破壞國民黨、民眾黨於第16屆總統大選的政治合作，並以美國式初選、捏造民調數字、開除異議者黨籍等方式破壞藍白合。
另，蔡正元也在臉書轉載陳文茜的評論，無端指涉他破壞藍白合，並以「怪人」、「自私又懷鬼胎」、「鬼才」等侮辱性字眼形容他，侵害名譽權；蔡正元在麥玉潔辣晚報，再度指他製作假民調、發動宣傳機器攻擊馬英九、造成總統大選失利、對國民黨有害，稱他「請鬼拿藥單」、「垃圾」等語。
金溥聰認為，蔡正元參加三立節目關我什麼事，又指他破壞藍白合，以「Nothing」、「什麼都不是」、「狼心狗肺」等字眼公然辱罵他，認為蔡正元嚴重貶損社會評價，請求蔡正元賠償600萬元，金也提告陳文茜，要求陳文茜就其中300萬元負連帶賠償責任，並下架節目影片。
台北地院指出，藍白合是否能夠成功，是當時輿論廣泛討論的話題，攸關公眾利益，具高度公共、公益性，且有媒體報導相關事件，認為蔡正元在陳文茜節目中的發言，經合理查證，縱使因錯誤認知所致，也不是全然憑空捏造，且是就可受公評事項而合理評論。
法院認為，蔡正元在臉書貼文、麥玉潔辣晚報的用語包括鬥爭、怪人、懷鬼胎、請鬼拿藥單等，雖然不是正面肯定用語，也難認識謾罵貶抑之詞，且蔡正元是就可受公評的社會議題表達意見，不是以貶低、汙衊金溥聰人格為唯一目的。
判決指出，蔡正元主觀認為金溥聰受馬英九上市提拔而於政壇上聞名後的行為，是基於個人價值判斷而做的意見表達，且金溥聰是知名公眾人物，自願進入公領域，個人名譽相較於言論自由應影較高程度的退讓，且有相當的自清能力，縱使蔡正元的言論令他不悅，但所評論屬公共事務，難認直接貶損金的名譽，因此判決金敗訴。
