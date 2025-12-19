獨／人妻遭小王19刀殺害 丈夫慟：若能讓她幸福願成全卻只控制與恐嚇

台北市宿姓男子不滿遭分手，去年底在內湖當街持刀刺死人妻蔡姓女子19刀，士林地方法院國民法官法庭本周密集審理，今進入辯論終結程序，預計下午1時30分宣判，被害人家屬接連在庭上發言，蔡女女兒當庭痛斥宿男「毫無悔意」，丈夫則數度哽咽，強調「被告從頭到尾沒有任何愛的成分」。

蔡女女兒庭上表示，母親一生善良、溫柔，對家庭付出無怨無悔，案發前一晚是台灣奪下世界棒球冠軍那天，母親還開心說「台灣真的很棒」，沒想到不到12小時後，竟在光天化日之下遭人殺害。

她情緒激動地說，「媽這個字只要一出現在我腦海，我就會立刻跌坐在地上大哭，因為我沒有媽媽了」，她痛批被告至今不願正眼看她一眼，沒有一句道歉，卻反覆在庭上指責、貶抑母親的人格，完全無法接受。

蔡女丈夫也在庭上陳述，夫妻生前感情和睦，喜歡家庭旅遊，經常規劃孩子的未來，「那些所有的美好計畫，因為被告的行為全部消失了」，他說，若外遇對象真的能讓妻子幸福，他願意成全並給予祝福，但被告不斷恐嚇、傷害，從訊息內容就能看出暴力傾向。