獨／50多歲陸客到烈嶼聚餐疑飲酒後身體不適 送醫搶救不治

一名來自中國大陸廈門的林姓旅客昨日晚間在金門烈嶼鄉與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送醫搶救仍宣告不治，據了解，目前相關單位已介入處理，正釐清死因，並同步透過金門縣紅十字會等管道聯繫陸方家屬，協助後續事宜。

據了解，林姓陸客年約50多歲，為廈門人，昨晚約6時與數名友人前往烈嶼鄉一處特色餐廳用餐，席間飲酒，餐敘氣氛熱絡，不料至晚間8時多，林男突然出現身體不適狀況，同行友人隨即通報救護車，協助將人送往衛生福利部金門醫院急診。據悉，林男疑似到院前已無呼吸心跳，雖醫療團隊緊急施行搶救，仍回天乏術。

目前正由警方依相關程序進行相關筆錄與調查，相關單位也蒐集餐廳現場及醫療相關事證，釐清事件經過與確切死因，初步不排除與飲酒後身體不適有關，但仍須進一步調查與醫療鑑定確認。

據悉，相關單位也正同步查證林男身分資料，並透過金門縣紅十字會等管道通報陸方，協助聯繫其在大陸的家屬，後續將視家屬意願安排來金，配合完成相關筆錄及善後處理。警方強調，將秉持依法行政與人道關懷原則，妥善處理後續事宜。

陸客來金門猝死，今天一早包括海基會金門行政協調中心專員蔡承棧與縣府觀光處都派員到金門醫院關懷，林男的同行友人相當難過，直說「不敢相信，怎麼就走了」，據悉，蔡承棧也已跟死者家屬取得聯繫，死者的親友都情緒激動，很難相信正值壯年的人，怎麼就忽然猝死。

蔡承棧表示，海基會基於人道立場，刻正積極協助家屬趕辦來金門的相關手續，將全力協助讓他們盡快來金門處理相驗與後事，而後續的死亡證明等文書驗證，海基會也將全力協助。