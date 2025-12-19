快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

獨／50多歲陸客到烈嶼聚餐疑飲酒後身體不適 送醫搶救不治

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名來自中國大陸廈門的林姓旅客昨日晚間在金門烈嶼鄉與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送醫搶救仍宣告不治，據了解，目前相關單位已介入處理，正釐清死因，並同步透過金門縣紅十字會等管道聯繫陸方家屬，協助後續事宜。

據了解，林姓陸客年約50多歲，為廈門人，昨晚約6時與數名友人前往烈嶼鄉一處特色餐廳用餐，席間飲酒，餐敘氣氛熱絡，不料至晚間8時多，林男突然出現身體不適狀況，同行友人隨即通報救護車，協助將人送往衛生福利部金門醫院急診。據悉，林男疑似到院前已無呼吸心跳，雖醫療團隊緊急施行搶救，仍回天乏術。

目前正由警方依相關程序進行相關筆錄與調查，相關單位也蒐集餐廳現場及醫療相關事證，釐清事件經過與確切死因，初步不排除與飲酒後身體不適有關，但仍須進一步調查與醫療鑑定確認。

據悉，相關單位也正同步查證林男身分資料，並透過金門縣紅十字會等管道通報陸方，協助聯繫其在大陸的家屬，後續將視家屬意願安排來金，配合完成相關筆錄及善後處理。警方強調，將秉持依法行政與人道關懷原則，妥善處理後續事宜。

陸客來金門猝死，今天一早包括海基會金門行政協調中心專員蔡承棧與縣府觀光處都派員到金門醫院關懷，林男的同行友人相當難過，直說「不敢相信，怎麼就走了」，據悉，蔡承棧也已跟死者家屬取得聯繫，死者的親友都情緒激動，很難相信正值壯年的人，怎麼就忽然猝死。

蔡承棧表示，海基會基於人道立場，刻正積極協助家屬趕辦來金門的相關手續，將全力協助讓他們盡快來金門處理相驗與後事，而後續的死亡證明等文書驗證，海基會也將全力協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名來自中國大陸廈門的林姓旅客，昨日晚間在金門烈嶼鄉與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送醫搶救仍宣告不治。記者蔡家蓁／攝影
一名來自中國大陸廈門的林姓旅客，昨日晚間在金門烈嶼鄉與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送醫搶救仍宣告不治。記者蔡家蓁／攝影

金門 餐廳 廈門

相關新聞

花蓮監獄爆職場霸凌案件 女監主任罵「怎麼那麼番」遭申訴已立案

法務部矯正署花蓮監獄謝姓女監主任遭指控，在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，還有公傷不給假情事，涉及職場霸凌。...

吃麻油雞、醉蝦…男5年內3犯酒駕要被關 法官點「關鍵原因」網開一面

董姓男子7月8日食用摻有米酒麻油雞後騎機車上路，經攔查酒測值達每公升0.29毫克被判3月併科罰金1萬，檢方認他5年內3犯...

黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

南投縣黃姓男子因欠債鋌而走險，去年1月持刀並引汽油縱火，搶劫鹿谷鄉清水郵局未遂，造成郵局嚴重損害。他強盜放火罪判刑7年確...

獨／人妻遭小王19刀殺害 丈夫慟：若能讓她幸福願成全卻只控制與恐嚇

台北市宿姓男子不滿遭分手，去年底在內湖當街持刀刺死人妻蔡姓女子19刀，士林地方法院國民法官法庭本周密集審理，今進入辯論終...

蔡正元批破壞藍白合戰犯 金溥聰求償600萬敗訴原因曝

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜總統大選競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯...

台南正副議長賄選案...檢方舉李全教案論告 邱莉莉等9人無罪答辯

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今審理，檢方援引前議長李全教賄選...

