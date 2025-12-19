男遭追債持玩具手榴彈搶銀樓 推開女店員不算強盜…改搶奪判6月

57歲戴姓男子因積欠債務遭地下錢莊討債，9月24日持玩具手榴彈嫌搶奪基隆市乾隆珠寶行，得手2條價值25萬餘元金項鍊，警方半小時逮人依強盜罪嫌送辦。基隆地院認為他只將女店員推開，未達讓她「不能抗拒」程度，改依搶奪罪判戴男有期徒刑6月。

基隆地院判決書指出，戴男因積欠債務，遭地下錢莊討債，為解決經濟困境，9月24日晚7時13分搶奪基隆廟口夜市旁的乾隆珠寶，戴男衝進店內時，將玩具假手榴彈放在櫃台上。

戴男趁一名女性店員尚未明瞭來意而不及防備時，推開店員進入櫃台內側，拿走櫥窗內黃金項鍊2條共價值25萬元後逃離，警方獲報到場循線在半小時就逮獲，警詢後依強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

判決書說，根據現場監視器影像，戴男進入櫃台內側時與店員發生短暫肢體接觸，店員指當時看到他進來時有問他要找什麼東西，他有講話，但因戴口罩口齒不清楚，她以為是奇怪的客人有伸手阻攔，但他把她推開後去櫥窗拿項鍊，等她回過神發現是搶劫時，他已經離開。