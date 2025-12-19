柯文哲不請自來聽訟 「現場掌握」認罪邵琇珮、彭振聲2人答辯？
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今天傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂與檢方進行辯論程序及答辯，法官未傳喚柯，柯不請自來，坐被告席聽訟。
彭振聲與邵琇珮偵查、審判中都認罪，與柯否認犯罪的訴訟策略不一樣，一般認為，柯可能關心2名舊屬於辯論程序、最後陳述的說法為何，於是還是到庭「現場掌握」，沒有辯護人陪同。
上午進行檢察官論告。公訴檢察官廖彥鈞表示，黃景茂辯稱京華城案送研議、辦公展沒有違法，不過，都發局公務員的想法不同，根據公務員間的對話紀錄，包括「彭副要的，我們給的不甘願」、「政策上能拖就拖」、「技術性卡他」、「拖到換市長」，公務員的用字盡是提醒，這已是公務員權限內最積極的反抗。
廖彥鈞說，行政法院判決已刪除120284方公尺允建樓地板面積，但都發局處理陳情案卻繞道而行，細部計畫變更是特定的行政處分、非法源依據，且是為京華城量身打造、獨一無二的裁量，裁量權的濫用就是圖利。
廖說，辯方說的20%容獎經鑑價值30億元，不過，京華城圖利案的獲利是121億元，這份鑑價資料辯方於都委會審議時未提出，至審判中才拿出來「如果在都委會審議時提出，委會會通過案子嗎？」
廖彥鈞說，彭振聲、黃景茂、邵琇珮均專業人士，都發局、都委會均要審查適法性，監察院糾正案並未說都發局只能檢驗「文件是否齊備」，以黃景茂40年公務資歷，對於有訴訟爭議的案子應等待法院判決，但黃與市議員應曉薇6次碰面後就蓋章送研議。
廖說，都發局幫京華城找了繞開訴訟的一個補救措施，黃景茂稱沒受到應曉薇的壓力，也不是事實，而且，黃在審判中筆錄也與自己批的「適法性要研議」決行公文不符；廖說，公務員已告訴黃可能涉及圖利，但黃仍面有難色簽辦研議，證明黃犯圖利罪。
