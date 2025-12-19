聽新聞
影／健身教練見女學員與男同行 邀約被拒腦羞成怒打人被逮
擔任健身教練的羅姓男子昨天凌晨3時許在台北市信義區松壽路，看見心儀的女學員和其他男子路上同行，出口邀約遭拒後，竟出手毆打對方同行男子，過程中還將心儀女子推到在地並攻擊，轄區警方到場，立即壓制管束，並依傷害罪嫌偵辦。
據了解，羅姓健身教練因對蘇姓女學員心生好感，多次邀約女方遭拒，昨天凌晨羅姓教練和友人在信義區喝酒，發現心儀女學員和3名男友人同行要去唱歌，教練又上前邀約女子，再一次遭拒，教練竟上前揮拳毆打與女學員同行的王姓男子。
王姓男子遭毆後，和教練轉圈圈躲避，過程中女學員及同伴，甚至教練友人都上前阻攔，但健身教練身材魁梧，大家都拉不住，女學員還被教練推倒在地，更疑似被健身教練揮拳攻擊。
被打的王姓男子迅速離開現場，跑向附近巡邏的警方求助；一開始2、3名警方到場，發現羅男情緒激動持續有暴力行為，上前制止但對方抵抗，最後7、8名警方到場，上前壓制對方，並帶回派出所管束。
警方兩小時後見健身教練情緒較為平穩，解除管束，全案詢後依涉嫌傷害罪移請台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
