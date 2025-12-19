快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

剴剴虐死案爆串證疑雲 兒盟：無干預司法意圖

中央社／ 台北19日電

男童「剴剴」遭虐死案，兒盟社工涉過失致死遭訴。媒體報導，台北地院昨天傳喚兒盟工作人員等意外爆出串證疑雲。兒盟今天說明出庭前準備過程，強調與被告律師聯繫絕無干預司法或串謀意圖。

網路媒體太報報導，台北地院昨天傳喚前兒童福利聯盟執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，葉詩宇不經意證稱「看過筆錄」，也表示有找陳姓社工的委任律師「諮詢」，意外爆出串證疑雲。

對此，兒盟今天發表聲明表示，本會社工出庭陳述是本於專業倫理與協助司法發現真實立場，但如同一般國民，面對陌生的法庭程序深感壓力，「尤其同仁過往經歷不愉快的偵訊經驗，對於起訴書內容未能反映同仁偵訊時表達之真意感到委屈，再加上歷經近二年時間，很難僅憑記憶記得相關偵訊筆錄內容，更感焦慮」。

兒盟表示，本會基於非營利機構保護員工職責，協助員工理解法律流程與心理建設等出庭前的準備，包含閱讀員工個人於地檢署時問訊筆錄的內容，目的在降低員工焦慮，能以穩定的心態真實陳述，確保陳述的完整和真實性。

兒盟表示，基於卷證所在性，因此與被告律師聯繫，用以確認當時作證內容，「律師也在過程中提出核對偵訊光碟內容，與同仁確認是否與記憶相符，此等過程絕無干預司法或串謀之意圖」。

最後，兒盟表示，希望各界尊重司法審理過程，肯認社工在法庭上的真實陳述，勿因問訊程序，抹煞基層社工在維護社會正義上的努力。

剴剴 社工

延伸閱讀

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

火燒肛門、強餵毒虐死員工 博弈男稱：見他吸毒才打屁股教訓

相關新聞

花蓮監獄爆職場霸凌案件 女監主任罵「怎麼那麼番」遭申訴已立案

法務部矯正署花蓮監獄謝姓女監主任遭指控，在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，還有公傷不給假情事，涉及職場霸凌。...

吃麻油雞、醉蝦…男5年內3犯酒駕要被關 法官點「關鍵原因」網開一面

董姓男子7月8日食用摻有米酒麻油雞後騎機車上路，經攔查酒測值達每公升0.29毫克被判3月併科罰金1萬，檢方認他5年內3犯...

黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

南投縣黃姓男子因欠債鋌而走險，去年1月持刀並引汽油縱火，搶劫鹿谷鄉清水郵局未遂，造成郵局嚴重損害。他強盜放火罪判刑7年確...

獨／人妻遭小王19刀殺害 丈夫慟：若能讓她幸福願成全卻只控制與恐嚇

台北市宿姓男子不滿遭分手，去年底在內湖當街持刀刺死人妻蔡姓女子19刀，士林地方法院國民法官法庭本周密集審理，今進入辯論終...

蔡正元批破壞藍白合戰犯 金溥聰求償600萬敗訴原因曝

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜總統大選競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯...

彭振聲「100天家中走了2個人」認圖利罪：法官別再給我苦吃了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今天傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。