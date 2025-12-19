周典論出500萬收購郭台銘連署書判3年2月 最高法院撤銷發回更審

屏東縣議會議長周典論前年以500萬元協助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審依違反總統副總統選舉罷免法判4年徒刑，二審改判3年2月徒刑，最高法院撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

最高法院認為，二審判決有事實尚未調查釐清，且法律適用也有疑慮，因此撤銷發回更審。

郭台銘有意參選第16屆總統且沒有獲得國民黨提名，周典論為了讓郭台銘、賴佩霞能順利達到總統、副總統候選人的連署門檻，於2023年9月1日、18日將150萬元、350萬元現金，交給屏東縣潮州鎮鎮長周品全，交代「以老鼠會的方式，每10份5000元」，募集1萬份以上的連署書。

周品全答應後，先自行保管其中50萬元，再將剩餘的450萬元交給屏東縣潮州鎮公所約聘課員陳亮源處理，兩人為避免查緝，還將其中300萬元交給友人保管，並透過潮州宮廟朱興堂堂主黃孝義成立郭台銘連署站，約定黃每提交1份連署書即可獲取500元，由黃自行決定發多少錢給連署民眾。

黃孝義和妻子允諾，並以每份200元向民眾蒐集連署書，警方獲報後攜帶秘錄器到朱興堂假意為郭台銘連署，而取得200元現金，揭發案情。周品全、陳亮源、黃孝義及妻子坦承犯行，被檢察官處分緩起訴；周典論則不認罪，檢方認為他沒有悔意，起訴後建請法院重判。

屏東地方法院一審審理時，周典論必稱是連署活動的工作費，但合議庭不採信，認為周位居地方民意代表之首，無視法律禁令，考量募得連署書不多，判周4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年。

高雄高分院二審指出，周典論不否認有交給周品全500萬元、要求募集連署書，但辯稱費用是工作費，是要給連署的工作人員，還再三交代不可以讓選民拿到錢。

二審考量連署的工作費，諸如聘雇工讀生、租用影印機等，均是由郭台銘辦公室負擔，且合法的競選費用應循一定流程支出核銷，實在沒有由周典論負擔並私下交付周品全處理的理由。