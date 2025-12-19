里長要求插乾股10％…率天道盟、四海幫清場打人 恐嚇未遂起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居涉以幫音樂餐館向立委陳情，讓菲律賓駐唱歌手取得工作取可證，要求插10％乾股及每月3萬元公關費，餐館負責人拒付後，蕭萬居涉找幫派「清場」打人。台北地檢署今依恐嚇取財未遂罪嫌起蕭等4人。

檢方追查，蕭萬居曾協助音樂餐館向立委陳情協調讓菲律賓表演者取得工作許可證，2024年間蕭萬居以此事向吳姓餐館負責人、閻姓股東要求插乾股10％，2024年10月起至12月獲利3萬8976元，同年11月又要求每月3萬元的「公關費」；吳、閻認為蕭只是假借名目索取費用2025年1月起，拒付費用。

起訴指出，蕭萬居3月29日向吳表示要帶人到店內「清場」3月31日晚上10時許，夥同天道盟大安會成員林光輝、四海幫成員林彥戎，及尹貽松3人到音樂餐館，隨即要求通知吳及閻2人到場。

林光輝涉開口要求吳、閻恢復蕭10%乾股，被當場拒絕，竟徒手毆打閻，林彥戎、尹貽松則分別持酒瓶、冰箱等器具攻擊閻，致閻頭部挫傷、撕裂傷，及顏面、胸腹多處挫傷。

全案吳、閻報警提告。檢方認定，蕭等4人涉恐嚇取財未遂罪嫌，依法起訴；毀損罪部分警方未移送，函請警方另行偵辦。

台北市大安區龍圖里長蕭萬居。記者葉信菉／攝影
台北市大安區龍圖里長蕭萬居。記者葉信菉／攝影

