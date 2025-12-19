「剴剴」生母申請180萬元補償金 遭北檢駁回

男童剴剴遭虐死案，一審判保母劉彩萱、劉若琳姊妹無期徒刑及18年徒刑，目前由高院審理中。剴剴生母劉姓女子申請犯罪被害人補償金180萬元，北檢認為劉女未盡人母責任而駁回。

檢警調查，「剴剴」生母為29歲劉姓女子，民國110年間不滿男友另交新女友，涉召集多人到租屋處，並編理由把該名女性約到場囚禁、凌虐、餵食毒品並拍攝影片，被害女子趁隙脫逃並報案，劉女被警方逮捕並送新北地檢署，檢察官聲押獲准。

檢警查出，此案件經起訴到新北地方法院時，劉女當時懷孕約5個月，聲請具保停押，法官酌情後裁定劉女以新台幣3萬元交保，但劉女生產後，將「剴剴」交由「剴剴」的外婆扶養，劉女棄保潛逃，遭新北地院通緝。警方今年8月間逮捕歸案。

後來「剴剴」外婆無力照顧，與兒福聯盟簽定出養。保母劉彩萱、劉若琳姊妹於112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

台北地方法院國民法官庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，今年5月間判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。目前案件正由台灣高等法院審理中。

依據犯罪被害人權益保障法規定，因犯罪導致死亡，被害人遺屬可申請補償金180萬元。劉女日前以被害人母親身分，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元。

北檢認為，劉女自「剴剴」出生後，沒有一天盡到母親責任，母子關係疏離，甚至因棄養「剴剴」，導致「剴剴」被出養，進而慘遭保母姊妹虐死，劉女完全未盡人母責任，無資格及理由申請遺屬補償金，日前駁回申請。