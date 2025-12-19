聽新聞
京華城案明年3月26日宣判 柯文哲：司法不可變政治工具

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

台北地方法院昨天審理京華城等案，由威京集團主席沈慶京辯護人進行答辯，因共犯威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇助理吳順民兩人昨辯論終結，合議庭依法諭知全案明年三月廿六日下午二時卅分宣判。

沈慶京律師蘇振文昨答辯程序時說，很遺憾在卷內看到「不把人當人看的檢察官」；蘇說，檢察官視察戒護病房時，沈慶京被用手銬、腳鐐、鐵鍊鍊在病床上「像畜牲一樣被綁在病床上」，受到非人道的待遇。

他表示，當公務員提出的都市計畫見解不符檢察官需要，檢察官甚至罵人「笨」，面對強勢國家偵查機器及媒體鋪天蓋地報導，期待合議庭像一座山一樣讓人民依靠，像一道光一樣溫暖受委屈的靈魂，請合議庭判沈無罪。

沈另名律師徐履冰說，京華城案是民進黨想打倒柯文哲並收回「小草」選票的案子；沈慶京長期羈押，得利的只有檢方，沈押了一年，證人問完檢方才放棄抗告，社會對羈押手段多有批評，是司法無可迴避的責任。

柯文哲庭畢表示，聽到沈慶京陳述在講生病被送到台北醫院、被鐵鍊綁在床上，每個人都在講受害的故事，他聽了實在很難過。台灣民主化已卅年，司法不可變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法。

張志澄被依行賄罪起訴，他昨表示自己是普通百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨的人，二一○萬元政治獻金是長官要他捐的，不是賄款。

吳順民哭著說，檢察官莫須有的指控毀他一生名譽，莫名其妙被羈押兩個月，媒體偵查中洩漏卷證、對他人格抹黑，他相信善有善報，要為自己爭取清白。

合議庭今將繼續辯論程序，柯文哲不必出庭，法院傳喚被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂三人出庭，彭、邵為認罪答辯，黃則是無罪答辯，預計三人可辯論終結。

