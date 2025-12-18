聽新聞
吃麻油雞、醉蝦…男5年內3犯酒駕要被關 法官點「關鍵原因」網開一面

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

董姓男子7月8日食用摻有米酒麻油雞後騎機車上路，經攔查酒測值達每公升0.29毫克被判3月併科罰金1萬，檢方認他5年內3犯酒駕，不准易科罰金及易服社會勞動，不服聲明異議，法官認他距上次酒駕已滿1年且酒測值相對輕微，撤銷檢方處分，另為妥適處分。

「希望受刑人能幫助自己也幫助法官，讓法官的決定成為正確的判斷」法官在裁定書上耳提面命，如果本案之後，受刑人再有任何酒駕行為，都將證明本案的法官決定是個錯誤。

法官指出，無論本案最後的結果為何，受刑人必須知道，日後若再有酒後駕車超過法定標準的行為，就算只是吃了一顆以酒醃漬的梅子，就算酒測值只剛好達到每公升0.25毫克，檢察官和法官都不會再有不同的決定，而會意見一致地讓受刑人入監執行。

董表示，他是吃了摻有酒精食物（麻油雞），並非直接飲酒而後駕車上路，且酒測值僅有每公升0.29毫克，與其他酒駕案件相比，情節較為輕微。他也說，家庭成員需要依賴他的正常工作收入維繫生活，若入獄後將使工作中斷，反使他難以復歸社會。

檢察官認為，他5年內3犯酒駕案件，且前案執行完畢後1年再犯本案，不准易科罰金及易服社會勞動。他不服向法院聲明異議。

台南地院法官認為，受刑人第3次酒駕被警查獲，前兩次的犯罪時間分別是去年1月10日及同年3月26日，酒測值分別是每公升0.63及0.34毫克。受刑人今年7月8日再犯，酒測值為每公升0.29毫克。雖然是2年內第3次酒駕，但與上次相隔已滿1年，且酒測值相對輕微。

法官指出，受刑人雖於偵查中陳述「在沙茶爐店內吃醉蝦」，又於本院訊問時陳述「在沙茶爐店隔壁的薑母鴨店吃麻油雞」，兩次食用含有酒精的地點與食物都不相同。但兩次陳述內容，都是食用摻用酒類的食物，而非直接飲用酒品。

法官以台灣高等檢察署於2013年間為了統一「酒駕案件是否發監執行」的判斷依據，認受刑人是「（食用）摻有米酒之餐點」且「酒測值低於每公升0.55毫克」，符合上述高檢署發監標準例外情形第一、二點。因而撤銷檢察官的處分，並由檢察官通盤考量具體個案情節，再次作成決定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法官在裁定書上指出，如果本案之後，受刑人再有任何酒駕行為，都將證明本案的法官決定是個錯誤，希望受刑人能幫助自己也幫助法官，讓法官的決定成為正確的判斷。圖／本報資料照
法官在裁定書上指出，如果本案之後，受刑人再有任何酒駕行為，都將證明本案的法官決定是個錯誤，希望受刑人能幫助自己也幫助法官，讓法官的決定成為正確的判斷。圖／本報資料照

