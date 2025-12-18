黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

南投縣黃姓男子因欠債鋌而走險，去年1月持刀並引汽油縱火，搶劫鹿谷鄉清水郵局未遂，造成郵局嚴重損害。他強盜放火罪判刑7年確定，清水郵局今年提出320萬餘元民事求償，南投地方法院認定損失有據，判決黃男須全數賠償。

判決指出，黃男曾經營幼稚園，因無力清償貸款，鎖定僅1人值勤的清水郵局犯案。去年1月26日上午，黃男駕駛賓士車至郵局附近停放，卸下車牌、戴安全帽後，持開山刀與裝有汽油的寶特瓶進入郵局，將汽油潑灑在櫃台，並恐嚇劉姓經理「我只要錢而已」，隨後從郵遞窗口爬入櫃台內。

黃男以刀背揮砍劉男頭部、肩膀，逼問現金放置處。劉姓經理趁隙按下警鈴，從側門逃出並高喊搶劫，黃男心慌逃離前點燃汽油，企圖燒毀監視器影像。警方依附近民眾目擊錄影，當天在日月潭周邊道路將黃男逮捕。

刑案部分，台中高分院已判處黃男有期徒刑7年定讞。清水郵局今年另提起民事求償320萬7621元，項目包括建築修復、設施重製、燒燬鈔幣、庫存票品、營業損失、用人費用及合署營業布置等。黃男對部分金額提出異議。