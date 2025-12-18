男子購物等太久砸超商、打店員、罵警察 4罪判徒刑8月

彰化縣陳姓男子去年到超商購物自覺結帳等太久，拿木頭球棒砸收銀機台、收銀台玻璃和店員後背，還一路追隨到醫院內作勢攻擊被送醫的店員，今年陳男酒駕被警帶回詢問，出言侮辱又出手打傷警員。彰化地方法院審結，依犯毀損他人物品罪等4罪，判處陳男應執行有期徒刑8月。可上訴。

根據判決書的附件起訴書指出，陳男去年7月間在彰化縣花壇鄉某超商門市購物，因覺等待結帳時間過久而心生不滿，持木頭球棒匯毀收銀機台及收銀台玻璃，致使這些物品不堪使用，接著持球棒毆打李姓店員後背，超商店長通知救護車將李姓店員送醫，陳男竟駕車跟隨前往，進入急診室拿醫院椅子作勢攻擊李姓店員，並稱「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院。」

今年元月陳男酒駕被秀水分駐所員警查獲，帶回詢問，陳男再三飆國罵三字經，廖姓警員制止，陳男繼續對他大爆5字、7字粗口，廖姓警員壓制陳男的過程被徒手毆打造成右耳、右臉頰、左手背等多處傷害。

陳男坦承持球棒毀損超商門市並攻擊李姓店員，否認有傷害犯行，辯稱沒打到店員，「他有閃」沒受傷，還辯稱到醫院時「有拿椅子起來，要過去跟他（李姓店員）；我跟去醫院是他（李姓店員）有無受傷。

彰化地院審酌，陳男恣意毀損他人物品，並且傷害、恐嚇他人，另對於依法執行公務的員警竟以粗暴口語侮辱及施暴，顯見未能尊重他人，亦欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，無視及公然挑戰公權力，破壞法秩序，所為實有不該；考量犯後坦承犯行，未與超商店長、廖姓警員達成和解，另與李姓店員達成和解然未依約復行賠償。