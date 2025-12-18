23年後舊情復燃成恐怖情人...北市男19刀殺人妻 庭上稱「判死也接受」

台北市宿姓男子與蔡姓女子曾為男女朋友，分隔23年後再度取得聯繫，儘管蔡已婚，仍與宿發展戀情，交往逾一年宿不滿蔡提分手，去年底在北市內湖區當街持刀猛刺蔡19刀致死，士林地檢署依殺人罪嫌起訴。士林地方法院國民法官法庭本周密集審理，預計明天宣判。

今天開庭時，宿男不僅未表達悔意，反而在法庭上細數蔡女生前不是，聲稱自己將蔡女視為「女主子」、「貴妃娘娘」般尊重，自嘲是「狗奴才」，卻又大言不慚表示「我有罪」、「就算判死刑我也沒有意見」。

起訴指出，52歲宿男與48歲蔡女曾是情侶，蔡女後來另結婚生子，兩人於2022年7月重新聯繫並恢復交往，復合後頻繁因細故爭執，宿男多次對蔡女施暴成傷，也曾在LINE通訊中威脅對蔡不利。

2024年11月25日上午，宿男前往蔡女位於內湖區的上班處，約蔡女外出閒聊，兩人在一樓路邊花台對話長達58分28秒，期間宿仍無法接受分手事實，最終持彈簧刀行兇。蔡女胸、腹、背部多處中刀，驚叫求救，路人聞聲上前合力制止宿男，警方獲報依現行犯逮捕，蔡女送醫後仍因身中19刀、大量出血，於當晚6時57分不治。

檢察官在庭上直接批評，這是一樁「典型的恐怖情人殺人案」，透過監視器畫面截圖還原案發經過，指宿男從拔刀攻擊到停止行兇，全程1分42秒，檢方甚至在庭上播放「1分42秒的空白音檔」，強調這段時間的長度；還強調，蔡女倒地求救時，宿男曾眼睜睜看著23秒卻未施以援手，反而在一旁抽菸，行為冷漠。

面對檢方指控，宿男否認具有殺人犯意，辯稱若真有預謀，「為什麼不直接闖進辦公室殺人」，並強調案發當時辦公室內僅有蔡女、同事與他三人，他還曾對同事微笑點頭。

宿男否認見死不救，稱自殘時曾向旁人喊「去救她，不要理我」，事後才回神意識到自己犯下大錯，他隨後哭訴，「我刺的時候沒有對準心臟，我一直記得不要捅心臟，只是想教訓她」、「我當時失控了，但我記得最後的底線」，甚至稱「我有停頓，還疑惑怎麼捅到肚子了」。

法官詢問宿男為何如此憤怒、要「教訓」蔡女，宿男表示事後得知蔡女已婚，卻仍反覆對他說「一定會離婚」、「離婚後再找你」，讓他無法承受所謂的「背叛」，並指控蔡女說話不算話。

辯護律師則主張，犯案用的折疊刀早在2023年12月10日於蝦皮購買，原用途為登山、露營與泛舟，距離案發已逾一年，並非預謀殺人；且宿男過去雖曾涉家暴案件，但並未造成嚴重傷害。

律師強調，案發當天兩人閒聊近一小時，互動自然，期間有摸臉、起身再坐下等舉動，並非一開始即懷抱殺意，而是情緒失控、憤怒下犯案。

法官追問既非預謀，為何仍攜帶刀械前往？宿男則回應，因蔡女生前曾有自殘行為，「想用同樣嚴重的方式，讓她知道這樣有多痛」。

法官詢問被害者家屬意見，蔡女丈夫表示交由律師發言，而蔡女女兒則情緒激動起身痛斥，直言宿男的說法「完全無法接受」，強調母親的人格遭到嚴重污衊，並指出宿男至今不僅未道歉，甚至連正眼看她一眼都沒有，顯示毫無悔意。