台南光電弊案開庭…契約附件不押日期 公證人：配合政府作業流程

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今開庭傳喚余姓公證人詰問，面對公證契約附件不押日期，他說，這是配合政府作業流程。

台南地院今下午傳喚余姓公證人、台南市府都市發展局都市計畫科蔡姓科長、水利局水利行政科郭姓科長等人，而被告力暘總裁古盛煇及總經理徐碩庭則由律師團陪同到庭。

律師詢問余有關五天公司與地主所簽定相關土地租賃公證契約第14條第4項載明「附件資料之日期欄，甲方（地主）授權乙方（公司）依政府作業之需要時程填寫」。他表示，契約條文沒記得那麼細。

當初檢方偵訊時詢及余不押日期誰是提的？「這是業界常態」余說，就他所知道，案件送交主管機關審核時，核可單位很多會改來改去，配合政府作業流程，且先簽一張，全案確定後會再簽，類似SAMPLE的概念。

然而，律師追問在其業務上有其他公司也採此方式公證，余強調，這是業務範圍，涉及他人隱私，他拒絕回答。律師詢問，難道契約文件不用審核嗎？他說，大部分會注意看，但沒辦法每件都抓得出來，難免有疏漏，他還反問律師，難道你可以保證你的案件百分之百沒有問題。

余說，若契約內容有問題會請對方修改，若不行就不受理，他認為屬於契約條件，諸如租金、租期或標的物等，會特別注意，依他個人認知，押日期不屬於契約條件，依合約看起來是可以的。

面對律師詢問併案或分案處理規費繳納？都計科蔡科長說，視案件狀況有不一樣審查方式，實際上也得視業者申請案件狀況來繳納規費，大於2公頃開發案會進都發局。檢方詢問其審查時間，他說，2公頃以上基地狀況複雜，快則1年半，也有3至5年的。

水利行政科郭科長也說，有關出流管制計畫究竟是合併或分期申請，在於目的事業主管機關審核，該局是被動受理，至於出流管制計畫怎麼送？管制費用如何算？該局不會預設怎麼算或如何算比較划算？他強調，該局是末端被動受理，依其計畫書內容審查且有相對應計算方式。

郭表示，業者都希望加速審查，但基地越大審查時間越長是一定的。檢方詢問其審查時間，他說，2至3公頃約1至2月，30公頃約需4至6月，該局希望合理期限、半年內完成。

台南地院今下午傳喚余姓公證人詰問，面對公證契約附件不押日期，他說，這是配合政府作業流程。圖／本報資料照
台南地院今下午傳喚余姓公證人詰問，面對公證契約附件不押日期，他說，這是配合政府作業流程。圖／本報資料照

