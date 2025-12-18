快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京控鐵鍊綁床上、檢座逼反咬 柯文哲嘆：今天是我最難過的一天

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天進行辯論程序，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇助理吳順民部分辯論終結，柯待在法庭一天，傍晚離去時表示，當權者要節制，不要把手伸進司法

柯文哲表示，今天是他最難過的一天，柯辦前主任李文宗在京華城案完全沒有參與，結果被羈押了11個月，今天等於受害者每一個都在講他的故事，聽了實在很難過。

柯文哲說，這些人有的被羈押、有的受到這些折磨，顧律師也要請，他聽到沈慶京在講生病被送到台北醫院、被鐵鍊綁在床上，檢察官林俊言還去逼他「咬」柯文哲。

柯文哲說，台灣民主化30年不應該這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法「這是這案子最糟糕的地方」。

台北地院近日持續密集審理京華城案，柯文哲一早現身台北地院時，面對現場的媒體詢問「高虹安貪汙罪撤銷」有何感想？柯文哲不發一語快步進入院區。記者林俊良／攝影
台北地院近日持續密集審理京華城案，柯文哲一早現身台北地院時，面對現場的媒體詢問「高虹安貪汙罪撤銷」有何感想？柯文哲不發一語快步進入院區。記者林俊良／攝影

柯文哲 司法 辯論

延伸閱讀

判決時間出爐！柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這天」宣判

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

京華城案言詞辯論 沈慶京：人生無奈水長東

律師批京華城案「政治綁架」：是民進黨收回小草選票的案子

相關新聞

判決時間出爐！柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這天」宣判

台北地院今天審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，由威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇行辯論程序，共犯威京集團財務理...

一家三口都共諜！上尉兒交付軍機得入獄2年1月 共犯少校重判15年定讞

陸軍少校李海鵬退役後仲介兩岸官員參訪與接待，慫恿時任花蓮空軍防空砲兵少校李文生提供機密文件給解放軍，李海鵬也要求從軍兒子...

23年後舊情復燃成恐怖情人...北市男19刀殺人妻 庭上稱「判死也接受」

台北市宿姓男子與蔡姓女子曾為男女朋友，分隔23年後再度取得聯繫，儘管蔡已婚，仍與宿發展戀情，交往逾一年宿不滿蔡提分手，去...

台南光電弊案開庭…契約附件不押日期 公證人：配合政府作業流程

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

沈慶京控鐵鍊綁床上、檢座逼反咬 柯文哲嘆：今天是我最難過的一天

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天進行辯論程序，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇助理吳順民...

「明知故賣」蘇丹紅毒辣椒粉 高院改判保欣企業劉慶士坐6月牢還罰錢

新北市保欣企業負責人劉慶士自中國河南省三禾藥業進口含「蘇丹紅」的辣椒粉入台，將毒辣椒粉轉賣數家下游業者，新北地方法院依食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。