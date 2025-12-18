沈慶京控鐵鍊綁床上、檢座逼反咬 柯文哲嘆：今天是我最難過的一天

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天進行辯論程序，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇助理吳順民部分辯論終結，柯待在法庭一天，傍晚離去時表示，當權者要節制，不要把手伸進司法。

柯文哲表示，今天是他最難過的一天，柯辦前主任李文宗在京華城案完全沒有參與，結果被羈押了11個月，今天等於受害者每一個都在講他的故事，聽了實在很難過。

柯文哲說，這些人有的被羈押、有的受到這些折磨，顧律師也要請，他聽到沈慶京在講生病被送到台北醫院、被鐵鍊綁在床上，檢察官林俊言還去逼他「咬」柯文哲。