66歲才藝班老師涉摸女童下體 犯7罪更一審判9年2月刑

新北市永和區私設才藝班的范揚祖，涉偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部，警方去年接獲民眾報案，持搜索票到才藝班搜索並拘捕，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴。一審判范9年2月徒刑，二審加重改判為10年，最高法院認為二審判決違背法令，發回更審；台灣高等法院更一審今改判9年2月刑。

永和警方去年接獲家長報案，指女兒上才藝班，上完課後返家哭訴，指「老師」拿相機偷拍她上廁所的畫面，家長報警。警方隔天立即派專責小組蒐集相關證據，持法院核發搜索票前往范揚祖（66歲）的才藝班搜索，查扣記憶卡、硬碟等證物，但范否認犯案。

警方專案小組後來針對扣案相關證物清查，發現另被害女童遭偷拍，再次持拘票、搜索票二度上門查緝范到案，范見事跡敗露，才坦承犯行。

新北地院調查，范揚祖於2014年在新北市永和區開設才藝班，卻從2022年11月5日起至2023年10月15日，趁3名女童如廁時，拿數位相機拍攝她們裸露的下體。2024年1月25日，范不顧另一名女學生用腳踢開他，在補習班裡撫摸對方的陰部，甚至也拍她上廁所的影像。

范承認偷拍女學員上廁所，也認了隔著內褲撫摸少女陰部，但否認有強制猥褻，辯稱「沒有違反少女意願」，少女也沒有反對的動作。

最高法院認為，范揚祖在上訴二審時，明白表示不服一審「刑責及刑度」，並稱他拍攝照片的行為應適用兒少性剝削防制條例第36條第1項，而非同條第3項，也主張猥褻犯行應只是刑法「對幼女猥褻罪」，但二審卻僅就一審「刑及所定應執行刑」部分撤銷改判，違背罪刑不可分原則，因此撤銷、發回。

高院更一審認為范揚祖坦承7項犯行，其中5項犯兒少性剝削條例拍攝兒童或少年性影像罪，1項犯刑法對未滿14歲女子強制猥褻罪，1項為兒少性剝削條例拍攝少年性影像未遂罪，一審認定的罪名有誤，因此撤銷改判。