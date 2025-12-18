「明知故賣」蘇丹紅毒辣椒粉 高院改判保欣企業劉慶士坐6月牢還罰錢

新北市保欣企業負責人劉慶士自中國河南省三禾藥業進口含「蘇丹紅」的辣椒粉入台，將毒辣椒粉轉賣數家下游業者，新北地方法院依食品安全衛生管理法「販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪」判劉6月徒刑，得易科罰金。檢察官與劉皆上訴，台灣高等法院今改判6月徒刑，併科260萬元罰金，保欣企業科罰金300萬元。

劉慶士2023年11月12日以保欣公司名義向大陸天慧公司訂購1萬3千公斤的紅辣椒粉，其中販予小磨坊國際貿易公司的3千公斤辣椒粉，經小磨坊公司驗出含有違法的「蘇丹3號」色素成分而退貨後，劉因認其他購買廠商不會檢驗蘇丹色素成分，未將辣椒粉經檢驗含有蘇丹3號色素成分的重要交易事項告知濟生公司、沅哲公司，即將其中25公斤辣椒粉出貨給濟生公司作為看貨樣品使用，又將其中200公斤辣椒粉以每公斤125元（總價含稅共2萬6250元）賣給沅哲公司（尚未支付價金）。

買家不知情，購買或應允將繼續購買這些辣椒粉，後來因濟生、沅哲得知辣椒粉含有蘇丹3號色素成分，因此封存或退貨。

劉慶士辯稱是因「庫存管理疏失」而出貨給濟生、沅哲公司，但高院依相關證據，認定劉有詐欺取財、販賣有毒或含有害人體健康物質或異物之食品或作為贈品故意，辯詞不可採。

高院審理後認為劉慶士犯刑法詐欺取財未遂罪、食安法第49條第1項前段之有第15條第1項第3款行為罪，從較重的食安法處斷，保欣公司因代表人劉慶士犯罪，也應科以罰金刑。

高院批劉慶士長期經營辣椒粉相關進口業務，明知辣椒粉是民眾日常飲食調味所需，蘇丹3號色素有害人體健康，影響食品安全重大，在得知小磨坊公司退貨含蘇丹3號色素的辣椒粉後，為求順利售出以賺取利潤，竟未依公司機制再行複驗，也未告知下游廠商實情，逕將辣椒粉出貨販賣或供為看貨樣品給不知情的沅哲、濟生公司，毀壞這兩家公司的商譽。