73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

「明知故賣」蘇丹紅毒辣椒粉 高院改判保欣企業劉慶士坐6月牢還罰錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市保欣企業負責人劉慶士自中國河南省三禾藥業進口含「蘇丹紅」的辣椒粉入台，將毒辣椒粉轉賣數家下游業者，新北地方法院依食品安全衛生管理法「販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪」判劉6月徒刑，得易科罰金。檢察官與劉皆上訴，台灣高等法院今改判6月徒刑，併科260萬元罰金，保欣企業科罰金300萬元。

劉慶士2023年11月12日以保欣公司名義向大陸天慧公司訂購1萬3千公斤的紅辣椒粉，其中販予小磨坊國際貿易公司的3千公斤辣椒粉，經小磨坊公司驗出含有違法的「蘇丹3號」色素成分而退貨後，劉因認其他購買廠商不會檢驗蘇丹色素成分，未將辣椒粉經檢驗含有蘇丹3號色素成分的重要交易事項告知濟生公司、沅哲公司，即將其中25公斤辣椒粉出貨給濟生公司作為看貨樣品使用，又將其中200公斤辣椒粉以每公斤125元（總價含稅共2萬6250元）賣給沅哲公司（尚未支付價金）。

買家不知情，購買或應允將繼續購買這些辣椒粉，後來因濟生、沅哲得知辣椒粉含有蘇丹3號色素成分，因此封存或退貨。

劉慶士辯稱是因「庫存管理疏失」而出貨給濟生、沅哲公司，但高院依相關證據，認定劉有詐欺取財、販賣有毒或含有害人體健康物質或異物之食品或作為贈品故意，辯詞不可採。

高院審理後認為劉慶士犯刑法詐欺取財未遂罪、食安法第49條第1項前段之有第15條第1項第3款行為罪，從較重的食安法處斷，保欣公司因代表人劉慶士犯罪，也應科以罰金刑。

高院批劉慶士長期經營辣椒粉相關進口業務，明知辣椒粉是民眾日常飲食調味所需，蘇丹3號色素有害人體健康，影響食品安全重大，在得知小磨坊公司退貨含蘇丹3號色素的辣椒粉後，為求順利售出以賺取利潤，竟未依公司機制再行複驗，也未告知下游廠商實情，逕將辣椒粉出貨販賣或供為看貨樣品給不知情的沅哲、濟生公司，毀壞這兩家公司的商譽。

本案辣椒粉幸因衛生局查緝及新聞媒體報導，未繼續流入市面，劉慶士僅坦承「客觀犯行」，卻未賠償被害人，高院雖仍6月徒刑，但不得易科罰金，且併科罰金260萬元，並就保欣公司部分科以罰金300萬元。

保欣企業負責人劉慶士販售蘇丹紅毒辣椒粉，台灣高等法院今依食品安全衛生管理法「販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪」判6月徒刑，併科260元罰金，保欣企業科罰金300萬元。圖／聯合報系資料照
保欣企業負責人劉慶士販售蘇丹紅毒辣椒粉，台灣高等法院今依食品安全衛生管理法「販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪」判6月徒刑，併科260元罰金，保欣企業科罰金300萬元。圖／聯合報系資料照

辣椒粉 蘇丹紅 色素

相關新聞

判決時間出爐！柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這天」宣判

台北地院今天審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，由威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇行辯論程序，共犯威京集團財務理...

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天開庭行辯論程序，被告之一威京集團主席沈慶京的律師蘇振文表示，檢察...

一家三口都共諜！上尉兒交付軍機得入獄2年1月 共犯少校重判15年定讞

陸軍少校李海鵬退役後仲介兩岸官員參訪與接待，慫恿時任花蓮空軍防空砲兵少校李文生提供機密文件給解放軍，李海鵬也要求從軍兒子...

「明知故賣」蘇丹紅毒辣椒粉 高院改判保欣企業劉慶士坐6月牢還罰錢

新北市保欣企業負責人劉慶士自中國河南省三禾藥業進口含「蘇丹紅」的辣椒粉入台，將毒辣椒粉轉賣數家下游業者，新北地方法院依食...

長沙人大委員打「媽祖」名義來台招共諜 丁小琥今沒來開庭

中國長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收...

京華城案言詞辯論 沈慶京：人生無奈水長東

北院審理京華城案，今天繼續言詞辯論程序，先由沈慶京的律師接續答辯，依序再由張志澄、吳順民、應曉薇及辯護人答辯。沈慶京被問...

