一家三口都共諜！上尉兒交付軍機得入獄2年1月 共犯少校重判15年定讞

陸軍少校李海鵬退役後仲介兩岸官員參訪與接待，慫恿時任花蓮空軍防空砲兵少校李文生提供機密文件給解放軍，李海鵬也要求從軍兒子、上尉李輿聖、上士李楚庠交付軍機，配合當間諜，最高法院今依陸海空軍刑法幫助敵人間諜從事活動罪判李文生15年徒刑、李輿聖依交付職務上所持有或知悉的軍事機密罪判刑2年1月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

至於李海鵬、李楚庠更一審分別被判刑12年、10年6月，最高法院認為更一審判決法律適用有違誤之處，因此撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

另外，陸軍通訓中心上校參謀長陳士通2015年立法委員選舉期間，拿陸軍通訓中心官兵名冊以台幣2萬元賣給參選人趙正宇、5萬元賣給陳學聖（未遂），被依違反個人資料保護法各處6月徒刑，合併應執行8月得易科罰金之刑，最高法院今也駁回上訴而確定。

李海鵬1990年退伍後從事旅遊業，因工作遊走兩岸，2008年起聯繫李文生，答應若提供有價值「材料」，將給予不同金額報酬。李文生貪圖賄賂，除簽下「願支持兩岸和平統一」便條請李海鵬轉交對岸以示效忠外，還陸續將軍中「密」、「機密」等級文件翻拍儲存記憶卡或隨身碟，由李海鵬交給解放軍對台工作人員。

解放軍也下指示，2009年間請李海鵬安排李文生與家人到韓國玩，李文生還親自從共方領取1萬美元賄款。因李文生要退伍，李海鵬為延續刺探工作，要求服役馬祖防衛指揮部的長子李輿聖、陸軍裝甲旅的次子李楚庠提供情報，兩子照辦，交出軍中演訓會議等機密。

高院前審原依國家機密保護法蒐集國家機密罪判李海鵬4年徒刑；李輿聖、李楚庠依陸海空軍刑法交付職務上持有、知悉的軍事機密罪，分別判2年2月、2年4月刑；李文生判3年2月，陳士通被依違反個資法判6月得易科罰金之刑，判決被最高法院撤銷發回更審。