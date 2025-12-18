快訊

判決時間出爐！柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這天」宣判

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院今天審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，由威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇行辯論程序，共犯威京集團財務理張志澄部分辯論終結，審判長依法諭知全案一審於2026年3月26日下午2時半宣判。

張志澄依行賄罪起訴，檢方對他求處適當之刑，陳志澄今天作5分鐘「最後陳述」，他表示自己是普通百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨的人，210萬元政治獻金是長官要他捐的，不是賄款，請法官判他無罪。

京華城等案柯文哲依收賄、圖利、侵占、背信4罪起訴，檢察官對他求刑28年6月，不過，柯對被起訴犯行從未認罪，此外，柯不服檢察官製作同案被告「認罪筆錄」，多次聲請勘驗偵查光碟以確認「認罪被告」的真意也曾獲裁准。

與柯文哲訴訟策略相反的「認罪被告」包括台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮，彭、邵女預計下周進行辯論程序。

合議庭本周起召開言詞辯論程序，排定12月15日至19日、22日至24日連續辯論8天，12月25日為國定假日不開庭，26日是預備庭期。

言詞辯論的排法合議庭自有想法，為免與個別案情無關的當事人枯坐法庭，將11名被告依罪名或案情分為「3組」進行，如與罪名無關的被告即不必出庭。

依合議庭排法，「行收賄組」有柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、威京集團財務經理張志澄、應曉薇的助理吳順民；「圖利組」有彭振聲、邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂；「政治獻金組」有柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

