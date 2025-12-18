為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天開庭行辯論程序，被告之一威京集團主席沈慶京的律師蘇振文表示，檢察官不把人當人看，他還看到沈像「畜牲」一樣被綁在病床上，沈受到非人道的待遇。

蘇振文說，檢察官在論告的時候說每個人都全力以赴作好自己的工作，為社會帶來公義，很遺憾在卷內看到的是「不把人當人看的檢察官」。

蘇說，檢察官視察戒護病房時，沈慶京被用手銬、腳鐐、鐵鍊鍊在病床上，檢察官還向沈慶京說沈身體會垮、公司會倒、官司會纏身，拿出減刑文件企圖逼沈慶京就範，看到沈像「畜牲」一樣被綁在病床上，沈受非人道的待遇。

蘇說，當公務員提出的都市計畫見解不符檢察官需要，檢察官就說這位公務員不專業，甚至罵人「笨」，這種踐踏別人專業的檢察官，是做好自己的工作嗎？

蘇說，依刑事訴訟法規定，對被告有利不利的證據應一併注意，如果檢察官所謂做好自己的工作是漠視人權、是踐踏別人的尊嚴、人格、專業，人民還真怕你作好自己的工作，這樣的檢察官對社會的最大貢獻，就是「不要作好自己的工作」。

蘇說，面對強勢的國家偵查機器，還有媒體舖天蓋地的報導，真真假假謠言滿天飛，人民很脆弱、被告很惶恐，被告家屬更惶惶不可終日，期待合議庭排除偵查中不法取得的證據，排除不堪偵查高壓底下所為的認罪供述，期待合議庭像一座山一樣讓人民依靠，像一道光一樣溫暖本案所有受委曲的靈魂。