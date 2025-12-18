徵人！士林地檢署今起招考檢察官助理 月薪5萬起...每年考核調薪
為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並因應詐欺及重大複雜案件犯罪手法日益翻新，士林地檢署持續強化偵查人力配置，經法務部向行政院爭取並獲核定增補檢察官助理員額後，正式啟動115年度檢察官助理公開甄選作業，廣邀具法律專業與服務熱忱的人才投入司法實務。
士林地檢署指出，檢察官助理採約用方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及重大刑案相關輔助業務，包括分析案件爭點、彙整事證、進行法律研究、製作卷證分析報告等，特別在詐欺案件、國民法官法案件及其他重大複雜案件的偵辦上，扮演關鍵幕僚角色，有助提升整體辦案效率與品質。
本次甄選對象以法律、法學及相關系所畢業者為主，亦開放非法律系所、但曾修習主要法律科目達一定學分者報名，錄取後採月薪制，起薪5萬元以上，另依規定支給加班費、年終獎金，並設有年資提敘及考核晉階機制。
甄選方式原則採筆試及口試，報名期間自即日起至115年1月9日下午5時30分止。士林地檢署表示，面對詐欺犯罪集團化、跨境化趨勢，亟需專業人力投入，期盼有志於司法實務、守護社會治安與人民財產安全者踴躍報名，相關甄選簡章及資訊，可至士林地檢署官網查詢。
