上市公司董座兄弟開法拉利自撞求償2543萬 法官這原因判敗訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

上市公司金雨企業（4503）董事長、總經理兄弟檔卓政懋、卓政輿，2019年駕駛法拉利488GTB參加台中麗寶國際賽車場賽道日活動，高速進彎不慎失控自撞護欄，車輛全毀，兄弟倆受傷送醫，事後指控車輛煞車系統存在設計瑕疵，向法拉利台灣代理商台灣蒙地拿股份有限公司提民事訴訟，合計求償2543萬餘元。士林地方法院審理，認為無法證明事故確因煞車失效所致，且一般道路用跑車在專業賽道高速操駕屬高風險，不符消保法與商品責任要件，判原告敗訴。

判決指出，2019年11月5日卓政輿駕駛法拉利488GTB，卓政懋坐於右前座，參加由台灣法拉利車主協會主辦、台灣蒙地拿協辦的「FOC-Track-Day台灣法拉利車主協會賽道日」，車輛在賽道直線段高速行駛後，進入右彎前減速區時偏離原行駛路線，衝出賽道並撞擊護欄，釀車輛嚴重毀損。

卓政懋、卓政輿事後提告主張，事故發生時車速約每小時200公里，進彎前正常踩煞車，卻因煞車油壺蓋設計不當，在高溫、高負荷下可能導致煞車油外洩，使制動力下降甚至失靈，進而釀成事故。

兄弟倆說，直到2021年間看到國外相關報導，提及法拉利同款車曾因煞車油壺蓋問題進行改正，才認定事故與車輛瑕疵有關，依消費者保護法與民法商品責任規定提告，請求賠償車輛損失、慰撫金及懲罰性賠償。

台灣蒙地拿則抗辯稱，法拉利488GTB為道路用高性能跑車，並非專業賽車，短時間內在賽道進行高速、激烈操駕本屬高風險行為，事故前車輛已完成安全檢查與試車，並無煞車異常情形。

為釐清事故原因，士林地院囑託明志科技大學進行專業鑑定並補充鑑定，比對原廠改正前後煞車油壺蓋設計差異，分析煞車油溫升、容量變化及高負荷行駛條件下的密合性與防漏性。

鑑定結果指出，改正後煞車油壺蓋在密合性與防漏效果上確有提升，但改正前設計仍具基本功能；在本案賽道路況與行駛條件下，煞車油大量逸漏的機率不高，即使原廠後續進行改正，也較屬預防性降低風險，難認定事故必然與油壺蓋設計瑕疵有直接因果關係。

法院並勘驗事故當下影像，影片僅約5秒，僅能看出車速甚快、進彎時車輛側滑衝出賽道，無法據以判斷是否發生煞車失效，認定原告提出的國內外新聞報導、網路影片及國外訴訟資料，多屬個案或評論性內容，欠缺就本案進行中立、科學鑑定，難作為事故因果關係的直接證據。

法院指出，消保法雖採無過失責任制度，消費者仍須證明商品欠缺安全性，且與損害結果間具有相當因果關係，本案原告未能證明事故發生當下確有煞車失效或制動力不足，自難依消保法第7條請求賠償，懲罰性賠償無從成立。

法院還說，將一般道路用跑車開上專業賽道進行高速激烈操駕，已屬高風險、非常規使用，不符商品通常使用情形，亦不符民法商品責任要件，最終駁回原告全部請求及假執行聲請，並命原告負擔訴訟費用。

麗寶賽道示意圖。圖／業者提供
麗寶賽道示意圖。圖／業者提供
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

