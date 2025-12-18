京華城案言詞辯論 沈慶京：人生無奈水長東

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，威京集團主席沈慶京（前）18日上午拄著拐杖出庭。中央社 北院審理京華城案，今天繼續言詞辯論程序，先由沈慶京的律師接續答辯，依序再由張志澄、吳順民、應曉薇及辯護人答辯。沈慶京被問到為何開設臉書粉專時表示「人生無奈水長東」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲及辯護人於16日下午、17日上午答辯；沈慶京昨天下午完成答辯，沈慶京律師今天接續答辯。

北院排定，柯文哲、沈慶京及辯護人答辯結束後，辯論順序依序為張志澄、吳順民、應曉薇及辯護人。12月19日進行彭振聲、黃景茂、邵琇珮言詞辯論程序。

李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。