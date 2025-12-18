律師批京華城案「政治綁架」：是民進黨收回小草選票的案子

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天開庭行辯論程序，威京集團主席沈慶京的律師徐履冰表示，京華城案是民進黨想打倒柯收回「小草」選票的案子，沈羈押1年社會對羈押手段多有批評，是司法無可迴避的責任。

徐履冰表示，京華城案沒有受公平審判，案子進入司法程序前，已被社會公審，檢察官透過逼供、向媒體放話操作，舖天蓋地釋放特定內容，沈慶京於起訴後獲2次交保，但檢方持續抗告，致高等法院非押人不可，所以沈只好在羈押中對抗指控。

徐說，沈慶京羈押與否北院合議庭既已是承審法官，高院就無權力利用審級橫加干涉，如果案子請求證據調查如勘驗光碟等多，時間拖愈久，沈吃的苦頭就愈多、沈押的愈久，合議庭的壓力也愈大。

徐履冰說，拉法葉案審判10年、新黨王炳忠共諜案審判3年，被告聲請傳喚的證人比京華城案還多，但因無被告羈押，法院可對證據詳加調查，後來2案都無罪確定。

徐表示，沈慶京長期羈押，得利的只有檢方，檢方因此被檢驗的密度變低，沈押了1年等全部證人問完檢方才放棄抗告，社會對羈押手段多有批評，是司法無可迴避的責任。

徐履冰說，京華城案啟動偵辦前，媒體、市議員聲討財團拿到巨大利益，將案子炒成大案，但外界對容積率由560%到840%有太多的誤解，事實上，30%的容移是花錢買的，但炒作後已形成刻板印象，對沈慶京不公平。

徐履冰還說，京華城案的偵辦，是民進黨想打倒柯文哲並收回「小草」的選票，一堆偏綠媒體與名嘴的攻擊，是大家看到的真實怪現象，於此社會氛圍下，檢方取證草率、洩漏偵查中秘密，都在破壞司法的公信力。

徐說，京華城案即被政治綁架的案子，3名優秀的公訴檢察官花9小時論告，但有關證據工作簿、鼎越開發前董事長朱亞虎的簡訊、便當會等，早經綠媒誇大報導，甚至比檢察官說的還要誇張、聳動。