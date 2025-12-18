三重工廠犬慘遭車輛輾壓…幸運僅受皮肉傷 新北動保處開罰車主17.5萬

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北三重一位駕駛行經三重區光復路二段時，沒注意路況竟碾壓2次工廠犬，有民眾拍下影片後引發熱議，新北市動保處火速介入調查，整日巡查後總算在附近工廠尋獲傷犬，所幸狗能行走尚無大礙，在警方協助找到下找到肇事駕駛，因過失傷害依動保法開罰17.5萬元，飼主沒善盡責任管控犬隻最高可罰1.5萬元。

12月16日上午6時50分左右，於三重區光復路二段，有民眾發現一輛車左轉輾壓遊蕩犬兩次。熱心民眾隨即將影片上傳至社群媒體Threads。影片曝光後引發社群熱議。

動保處獲報後介入調查，整日巡查後總算在附近工廠尋獲傷犬，所幸狗能行走尚無大礙，飼主已配合動保處要求，送醫檢查避免有內出血或其他傷害；另外在三重分局協助下，很快找到肇事車主。駕駛人表示，當下忙著處理事情，沒注意到車下有狗，知道壓到東西，但迴轉後並沒看到受傷的狗，當天事發後也有再去現場找，但沒看到狗，他表示願意負擔動物醫療費用。

經查發現，受傷的狗是廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，動保處仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害，動保處指出，飼主未管控飼犬讓犬隻獨自外出，已違反動保法，可開罰3千元至1.5萬元。而該名駕駛造成動物受傷未送醫，也違反新北市動保自治條例第11條及動保法第6條，總計開罰17.5萬元。

動保處呼籲，民眾駕駛車輛應須隨時注意車旁狀況，若感覺有撞壓物品應隨即下車巡視，一旦誤傷犬隻也應及時協助就醫，別讓悲劇重演造成憾事發生。另外飼主應謹慎注意寵物出外安全，避免因疏忽導致動物獨自外出造成受傷或違法，飼犬外出應以鏈繩管控犬隻避免造成交通意外，是每位飼主最基本的責任。

經查發現，受傷的狗是廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，動保處仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害。圖／新北市動保處提供
新北三重一位駕駛行經三重區光復路二段時，沒注意路況竟碾壓2次工廠犬，有民眾拍下影片後引發熱議。圖／新北市動保處提供
新北三重一位駕駛行經三重區光復路二段時，沒注意路況竟碾壓2次工廠犬，有民眾拍下影片後引發熱議。圖／新北市動保處提供
