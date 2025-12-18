三重工廠犬慘遭車輛輾壓…幸運僅受皮肉傷 新北動保處開罰車主17.5萬

新北三重一位駕駛行經三重區光復路二段時，沒注意路況竟碾壓2次工廠犬，有民眾拍下影片後引發熱議，新北市動保處火速介入調查，整日巡查後總算在附近工廠尋獲傷犬，所幸狗能行走尚無大礙，在警方協助找到下找到肇事駕駛，因過失傷害依動保法開罰17.5萬元，飼主沒善盡責任管控犬隻最高可罰1.5萬元。

12月16日上午6時50分左右，於三重區光復路二段，有民眾發現一輛車左轉輾壓遊蕩犬兩次。熱心民眾隨即將影片上傳至社群媒體Threads。影片曝光後引發社群熱議。

動保處獲報後介入調查，整日巡查後總算在附近工廠尋獲傷犬，所幸狗能行走尚無大礙，飼主已配合動保處要求，送醫檢查避免有內出血或其他傷害；另外在三重分局協助下，很快找到肇事車主。駕駛人表示，當下忙著處理事情，沒注意到車下有狗，知道壓到東西，但迴轉後並沒看到受傷的狗，當天事發後也有再去現場找，但沒看到狗，他表示願意負擔動物醫療費用。

經查發現，受傷的狗是廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，動保處仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害，動保處指出，飼主未管控飼犬讓犬隻獨自外出，已違反動保法，可開罰3千元至1.5萬元。而該名駕駛造成動物受傷未送醫，也違反新北市動保自治條例第11條及動保法第6條，總計開罰17.5萬元。