失智翁住院不想被約束「自擊左眼」近失明 照服員失職被判5月刑

劉姓男子在台中醫院擔任照顧服務員，他見病患江姓老翁想拆除戴在手上約束用的「手拍」，沒等護理人員到場協助就獨自制止，但江年老失智受刺激下揮舞，不慎擊中自己左眼釀重傷近乎失明；法院認為，劉疏於注意貿然制止才導致江受傷，依過失致重傷害罪判他5月，可上訴。

檢警調查，劉男2024年10月25日照顧江姓患者時，發現江把尿布撕除且在床上失禁，劉為了約束對方經向護理師詢問後，由護理師對江戴上「手拍」保護並防止擅自摘除尿布。

後來劉男獨自照顧江時，發現對方打算拆除手拍，劉上前制止未注意江年紀老失智，易有躁動、情緒不穩，必要時也應請求護理人員一起協助安撫，劉就自己出手仍無法有效約束。

江翁因劉男的行為遭受刺激，躁動下揮舞不慎江的手拍擊中左眼，釀創傷性虹膜脫離，後來家屬獲報因不滿院方處置，當天就辦理出院，並到其他醫院治療，但江仍因左眼傷重視力剩下0.02，受有一眼視覺能力嚴重減損的重傷害。

台中地院審理時，劉男坦承不諱，有護理師、家屬證詞，及江翁傷勢照片、相關對話紀錄可佐，認定劉男過失明確。

中院審酌，劉具有照顧服務員資格，應保持江翁人身安全，卻疏於未注意，沒等護理人員到場協助，就獨自一人貿然阻止江脫下手套，導致對方受刺激失控揮舞雙手，才不慎讓手拍擊中左眼釀重傷結果，實令人唏噓。

中院考量，劉犯後坦承，但雙方因調解條件無共識，依過失致重傷害罪，判他有期徒刑伍月，得易科罰金。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線