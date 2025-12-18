談判找不到人！莽男夥友活活打死情敵哥哥 判關19年8月定讞

花蓮男子高俊明因爭風吃醋，夥同友人曾逸安等人圍毆蔡姓情敵的哥哥，導致對方滿頭是血，最終腦死宣告不治，一、二審均依傷害致死罪判高19年8月徒刑、曾8年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

高俊明、曾逸安及潘姓等9名少年是IG群組「58」的成員，高則是首領；2023年7月間，高俊明因與蔡的女友有感情糾葛，也與蔡有糾紛，雙方相約談判，而高同年月21日晚間先透過群組呼朋引伴到壽豐火車站集合，再到壽豐鄉碧蓮寺西側廣場等人，因蔡未現身，一群人又找上蔡的哥哥，佯稱要處理蔡的糾紛，並說只有高和另一名友人在場。

蔡的哥哥信以為真，同年月22日獨自赴約，被高、曾一行人圍住並噴辣椒水，高命令他打電話叫弟弟出面，但蔡仍不願到場，高心生不滿，一行人拳打腳踢，並以手指虎、木頭毆打，再拿開山刀恐嚇。

高俊明發現蔡的哥哥滿頭鮮血，便要求蔡自己叫救護車，蔡的父母獲報趕到現場，一行人一哄而散，蔡的哥哥送醫後因顱腦損傷而身亡。高坦承犯行，曾一開始找少年頂替，但後來坦承犯案。

花蓮地方法院國民法官庭一審依傷害致死罪判17年8月、加重妨害自由罪3年，應執行19年8月徒刑；曾傷害致死判刑7年6月、加重妨害自由罪判刑1年6月，應執行8年6月徒刑。