快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

談判找不到人！莽男夥友活活打死情敵哥哥 判關19年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

花蓮男子高俊明因爭風吃醋，夥同友人曾逸安等人圍毆蔡姓情敵的哥哥，導致對方滿頭是血，最終腦死宣告不治，一、二審均依傷害致死罪判高19年8月徒刑、曾8年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

高俊明、曾逸安及潘姓等9名少年是IG群組「58」的成員，高則是首領；2023年7月間，高俊明因與蔡的女友有感情糾葛，也與蔡有糾紛，雙方相約談判，而高同年月21日晚間先透過群組呼朋引伴到壽豐火車站集合，再到壽豐鄉碧蓮寺西側廣場等人，因蔡未現身，一群人又找上蔡的哥哥，佯稱要處理蔡的糾紛，並說只有高和另一名友人在場。

蔡的哥哥信以為真，同年月22日獨自赴約，被高、曾一行人圍住並噴辣椒水，高命令他打電話叫弟弟出面，但蔡仍不願到場，高心生不滿，一行人拳打腳踢，並以手指虎、木頭毆打，再拿開山刀恐嚇。

高俊明發現蔡的哥哥滿頭鮮血，便要求蔡自己叫救護車，蔡的父母獲報趕到現場，一行人一哄而散，蔡的哥哥送醫後因顱腦損傷而身亡。高坦承犯行，曾一開始找少年頂替，但後來坦承犯案。

花蓮地方法院國民法官庭一審依傷害致死罪判17年8月、加重妨害自由罪3年，應執行19年8月徒刑；曾傷害致死判刑7年6月、加重妨害自由罪判刑1年6月，應執行8年6月徒刑。

二審認為一審由法官與國民法官全體參與審判，經調查相關證據後，認事用法沒有不當或違法，刑罰量定未逾越法定刑範圍，也無裁量權限濫用導致罪責不相當，或顯失公平的情形，駁回上訴，維持一審判決。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

國民法官 死亡

延伸閱讀

獵殺黑熊一審無罪 屏檢提上訴 黑熊媽媽：釐清中間模糊地帶

原民獵殺黑熊一審無罪檢上訴 學者：未查出有商業利益、檢方解釋太狹隘

屏東9名魯凱族人獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 學者：原民狩獵文化汙名化

獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

相關新聞

懲戒法院前院長李伯道熊抱女部屬、發告白信 不認性騷…官司今敗訴

懲戒法院前院長李伯道四度性騷擾女部屬，接二連三熊抱，還要求對方到自己酒店房間「聊天」，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害...

南投男性侵國小女童 因「進不去」判決逆轉緩刑免關

南投縣陳姓男子與讀國小五年級女童是男女朋友，前年間陳涉在女童的住處等地，用手撫摸胸部、下體等方式猥褻，還試圖以手指、下體...

嘉檢偵辦罷免王美惠連署造假案半年後才搜索 逾千名異常名冊成關鍵

嘉義地檢署半年前就已偵辦罷免民進黨立委王美惠提議書涉嫌偽造文書案，當時陳姓領銜人10萬元交保，卻於昨天才展開大規模搜索與...

三重工廠犬慘遭車輛輾壓…幸運僅受皮肉傷 新北動保處開罰車主17.5萬

新北三重一位駕駛行經三重區光復路二段時，沒注意路況竟碾壓2次工廠犬，有民眾拍下影片後引發熱議，新北市動保處火速介入調查，...

失智翁住院不想被約束「自擊左眼」近失明 照服員失職被判5月刑

劉姓男子在台中醫院擔任照顧服務員，他見病患江姓老翁想拆除戴在手上約束用的「手拍」，沒等護理人員到場協助就獨自制止，但江年...

談判找不到人！莽男夥友活活打死情敵哥哥 判關19年8月定讞

花蓮男子高俊明因爭風吃醋，夥同友人曾逸安等人圍毆蔡姓情敵的哥哥，導致對方滿頭是血，最終腦死宣告不治，一、二審均依傷害致死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。