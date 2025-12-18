懲戒法院前院長李伯道熊抱女部屬、發告白信 不認性騷…官司今敗訴

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道四度性騷擾女部屬，接二連三熊抱，還要求對方到自己酒店房間「聊天」，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院今判決李敗訴，可上訴。

李伯道2023年於懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動，因他即將退休，接受同事們敬酒歡送，李疑酩酊，在回酒店時強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然要求她回房「聊天」。

女部屬原以為李是酒後失態，但在返回工作崗位後，李卻接二連三對女部屬說出具性意味的言詞、撫摸手臂、強摟熊抱，還要求外頭的人不得進入，甚至掏出署名「老闆」的告白信，稱讚女部屬工作能力強、很感謝，但沒有「好好珍惜」、「感到茫然」。

女部署事後具名向時任司法院秘書長林輝煌申訴，林同年4月21日勸退李伯道，並在6月1日接任懲戒法院院長一職。司法院申評會2023年7月24日開會，經全體委員出席評議後，決議性騷擾成立，並移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。

李伯道不服司法院的處分，提行政訴訟救濟，北高行歷經2年的審理時間，今天宣示判決。

另外，李伯道也涉職場霸凌女工友、女科長，若女工友將他的便當菜蒸黃即受指責，甚至女工友母親開刀想請假也挨罵；禮也要求女科長半夜也要接電話，女科長想請半天假掃墓、陪女兒看醫生，李則要求她教育公婆、「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤ー點家務」，踐踏女科長尊嚴。

李伯道性騷擾、職場霸凌案，均被監察院彈劾，移送懲戒法院審理中。

懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬。圖／聯合報系資料照片

